В Лондоне продают бывшее посольство Италии, купленное для Бенито Муссолини

Роскошная недвижимость в эдвардианском стиле не выставлялась на продажу более 100 лет. Теперь особняк в Белгравии продают за 21 миллион фунтов стерлингов.

Маленький кусочек Италии только что открылся для потенциального нового домовладельца. Бывшее итальянское посольство в лондонском престижном районе Белгравия выставлено на продажу по ориентировочной цене в 21 500 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Tatler.

Построенный на рубеже 20-го века, особняк в эдвардианском стиле площадью 7948 кв. футов на протяжении столетия был посольством Италии. А когда-то его купили для диктатора Бенито Муссолини.

Бенито Муссолини Фото: Getty Images

По слухам, один из таунхаусов поблизости послужил источником вдохновения для резиденции Хьюго Дракса, противника в знаменитом противостоянии Джеймса Бонда в "Лунном гонщике". Дракс был назван в честь сэра Реджинальда Дракса, одноклассника автора и создателя Бонда Яна Флеминга. Флеминг жил неподалеку, на Эбери-стрит, с 1945 по 1953 год.

Бывшее посольство Италии

В 1923 году особняк в Белгравии был приобретен итальянским правительством под свое посольство. Это было тогда, когда Италией руководил фашистский диктатор Бенито Муссолини. С 1932 по 1939 год граф Дино Гранди был послом Италии в Великобритании. Среди гостей, посетивших дом, были лорд Ллойд Джордж, Уоллис Симпсон и леди Александра Керзон. Гранди пытался добиться мира между Великобританией и Италией после начала Второй мировой войны, когда Муссолини вступил в союз с Адольфом Гитлером. В конечном итоге он был снят со своего поста в октябре 1939 года.

По окончании войны особняк был преобразован в офис посольства итальянского военного атташе. Атташе представляет персонал, работающий в итальянских вооруженных силах. В 2005 году они все-таки покинули это помещение.

В соседних таунхаусах проживали богачи и аристократы: от 4-го графа Личфилда до 1-го маркиза Уиллингдона и вице-короля Индии.

В период с 2009 по 2011 год посольство было преобразовано в частный дом. На цокольном этаже есть кинозал, а также помещения для персонала, гардеробные для гостей и мраморные камины эпохи Регентства.

Чарльз Ллойд, глава компании Beauchamp Estates (Мэйфэр и Белгравия), который будет заниматься продажей, охарактеризовал особняк как "роскошный и в безупречном состоянии".

Напомним, ранее в Италии выставили на продажу виллу Галилео Галилея, где проводила каникулы королева Камилла.