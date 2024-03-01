Верхом на коне: Андрей Данилко показал свои детские фото

Артист опубликовал две фотографии, сделанные в раннем детстве. Одна из них — портрет, а вторая сделана во время новогодних праздников.

Украинский артист Андрей Данилко, более известный украинцам в образе Верки Сердючки, поделился своими детскими фотографиями. Снимки исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Первый из них — это черно-белый портрет. На нем Андрей, одетый в белую рубашку, улыбается в объектив фотоаппарата. У будущей звезды украинской эстрады короткая стрижка с аккуратной челкой.

"А угадает ли кто-нибудь год?" — подписал артист фотографию.

Андрей Данилко показал поклонникам свой черно-белый портрет из детства Фото: v_serduchka/instagram

Вторая фотография уже цветная. На ней маленький Анрей Данилко сидит верхом на деревянной лошадке. У мальчика все та же стрижка с челкой чуть выше бровей. Одет он в брюки, теплую белую рубашку с принтом из красных детских машинок, светло-коричневую кофту и серые брюки. На заднем плане — украшенная новогодняя елка и детские игрушки.

Андрей Данилко в Новый год верхом на игрушечной лошадке Фото: v_serduchka/instagram

Пользователи соцсети восхитились детским фото звезды и оставили под ним теплые комментарии:

Догадывался ли этот очаровательный мальчик-украинец, что он будет неповторим, непревзойденным и самым, самым любимым!

Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то невольно улыбаешься этому мальчику.

Боже, какая сладкая булочка.

В этот мир пришел такой талантливый и замечательный мальчишка.

Обожаю Андрея Михайловича, самый настоящий, щедрый, красивый, талантливый, работоспособный, а его чувство юмора, его песни, его текст в мюзиклах тех лет, его талант в целом.

Сплошная любовь! Эти глаза и улыбка!

Это самый красивый мальчик, которого я видела.

Мне покажется, что фото с выпускного в садике. Лет 7 этому очаровательному мальчику.

Напомним, в конце февраля кузен Меган Маркл показал ее детские фото. На редких снимках из семейного архива будущая жена принца Гарри изображена в окружении родственников: бабушки по материнской линии Жанетт и отца Томаса. На первом фото Меган Маркл совсем еще ребенок на руках у родственницы, а на второй она уже в более сознательном возрасте заснята вместе с улыбающимся отцом.

А несколько ранее брат принцессы Дианы показал ее редкие детские фото. Граф Чарльз Спенсер опубликовал фото с крестин своей знаменитой сестры, отмечая день рождения матери. Он часто делится снимками из семейного архива.