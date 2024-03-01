49-летняя Пенелопа Крус в эффектных образах снялась для глянца (фото)

Звезда экрана рассказала, как пыталась узнать информацию о своей героине Лауре Феррари. Впрочем, итальянцы отказывались рассказывать о женщине, которая вела довольно частный образ жизни.

49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус в эффектных образах снялась для весеннего выпуска V Magazine 2024.

Обладательница премии "Оскар" позировала для фотосессии на тему 1990-х годов, снятой Джеком Бридглендом, на которой звезда экрана предстала в черных откровенных ансамблях.

Пенелопа Крус

Крус была одета в глубокий черный топ Chanel с прозрачными рукавами, а также жемчужное ожерелье, чокер и пояс от модного дома.

Под узким топом она носила черное боди от Fleur du Mal, а также блестящие черные шорты с принтом аллигатора от Laquan Smith.

Пенелопа Крус

Испанская знаменитость примерила черные кожаные перчатки Vex и надела второй пояс с шипами от Enfants Riches Déprimé. К своим многочисленным аксессуарам звезда добавила кожаные манжеты Chrome Hearts и серебряный чокер от Acne studios.

Пенелопа Крус

В частности, она дополнила образ черной кепкой.

Пенелопа Крус

Пенелопа призналась, что когда готовилась к съемкам ее последнего фильма "Феррари" в Модене, Италия, с режиссером Майклом Манном, ей было трудно узнать о своей героине Лауре Феррари, жене Энцо Феррари, потому что местные жители отказывались говорить о женщине.

"Они предпочитают держать ее в тени, как она и была всю свою жизнь", — пояснила она, добавив, что ее исследование показало, насколько важной была Лаура для выживания автомобильной компании.

Пенелопа Крус сыграла Лауру Феррари

Крус добавила, что хотела работать с Майклом Манном, потому что он один из "величайших режиссеров всех времен", а с Адамом Драйвером она была рада сотрудничеству, "потому что он такой замечательный, замечательный актер".

Напомним, Пенелопа Крус посетила премьеру "Феррари" в цветочном платье.

Также Фокус писал о трейлере фильма "Феррари".