Сэм Асгари отреагировал на конфликт Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка

Американская певица выпустила осенью 2023 года мемуары "Женщина во мне", в которых рассказала об отношениях с Джастином Тимберлейком, в частности, о его изменах и просьбах сделать аборт. Подробности личной жизни едва не спровоцировали развод музыканта с его женой Джессикой Билл.

Сэм Асгари впервые прокомментировал конфликт Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Об этом пишет People.

Третий муж Бритни Спирс, который младше артистки на 13 лет, заявил, что когда Бритни встречалась с Джастином, ему было всего пять лет.

"Я был очень молодым и не следил за поп-культурой. Ведь развлекательные новости могут кардинально отличаться от реальности", — рассказал фитнес-тренер, с которым певица объявила о разводе в 2023 году.

В частности, Асгари признался, что не читал мемуаров звездной экс-супруги, однако всегда готов поддерживать ее.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty

В своих мемуарах, опубликованных в октябре 2023 года, Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк заставил ее сделать аборт. Она также утверждала, что музыкант изменял ей, когда пара строила отношения в начале 2000-х.

Из-за этого у Джастина даже возникли серьезные проблемы с женой Джессикой Билл.

Между тем Бритни, которая вышла замуж за Асгари в 2022 году, в 2023 объявила о третьем разводе.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Напомним, Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за излишнюю откровенность.

Также Фокус писал о проблемах в браке Джастина Тимберлейка из-за мемуаров Бритни Спирс.