Эмили Ратаковски представила новый образ с кудрявыми волосами на Неделе моды в Париже (фото)

Знаменитость выбрала необычное платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. При этом звезда подиумов выглядела очень элегантно.

Известная американская модель и актриса 32-летняя Эмили Ратаковски 29 февраля продемонстрировала свое постоянно меняющееся чувство стиля, дебютировав с новой эффектной кудрявой прической на Неделе моды в Париже, сообщает Daily Mail.

Знаменитость была одета в потрясающее черное приталенном мини-платье с высоким воротником и длинными рукавами. Свой образ Эмили дополнила шикарными солнцезащитными очками, черной сумкой и черными балетками. Короткое платье из плотной ткани подчеркнуло ее длинные ноги, а через руку Эмили накинула легкий кожаный жакет, тоже черного цвета.

Модель Эмили Ратаковски на Неделе моды в Париже Фото: Getty Images

Звезда прославилась в 2013 году, когда появилась в скандальном клипе Робина Тика и Фаррелла Уильямса "Размытые линии". Недавно стало известно, что Ратаковски ведет "заключительные переговоры" о присоединении к актерскому составу сериалу "Слишком много". Она сыграет бывшую девушку Феликса Уилла Шарпа, которая вступила в новые отношения с американской эмигранткой Джессикой, которую играет Меган Сталтер.

Эта лента, которая будет состоять из десяти частей, является последним детищем звезды "Девочек" Лены Данэм и рассказывает о Джессике, которая переживает разрыв отношений, хотя героиня думала, что они будут длиться вечно. Последним актерским проектом Эмили стал клип Трэвиса Скотта 2024 года "Я знаю?", а также участие в сериале американских комедийных скетчей 2023 года "История мира, часть II".

Напомним, 28 февраля Фокус писал о том, что Эмили Ратаковски в Париже представила два ярких образа.