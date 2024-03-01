Гайтана показала редкий кадр с дочкой (фото)

Сапфир-Николь родилась в 2017 году. На снимке она позировала в кофточке со Свинкой Пеппой.

44-летняя украинская певица Гайтана показала редкое фото своей дочери Сапфир-Николь. Снимок единственной наследницы звезда сцены опубликовала в Instagram.

"Да будет любовь", — подписала пост артистка конголезского происхождения.

На снимке Сапфир-Николь позирует в серой кофточке с героиней мультфильма "Свинка Пеппа" и в обруче с ушками Минни Маус. Дочь Гайтаны также руками сложила сердечко.

"Хорошенькая милашка", "Слишком мило", "Бусинка такая уже взрослая! И сияющая. Обнимаю", — комментируют кадр подписчики украинской певицы.

Дочь Гайтаны

Отметим, что свою личную жизнь Гайтана старается держать подальше от внимания публики. Известно, что артистка замужем за продюсером Александром Смартом. А в июне 2017 года у супругов родилась дочь.

Судя по геолокации профиля в соцсети знаменитости, сейчас они проживают в Швейцарии.

Недавно Гайтана поздравляла мужа с днем рождения.

"Ты умеешь вести, заботиться, защищать, учить и наставлять, быть честным, ответственным, любящим, неординарным и веселым. Все хорошее в тебе! С Днем рождения, Любимый! Будь счастлив", — обратилась к Александру Смарту певица.

Муж Гайтаны

Напомним, Гайтана показала, как проводила время с дочкой зимой.

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