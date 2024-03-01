Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста: новый церковный календарь на март 2024 года

Великий пост начнется 18 марта, а Благовещение Пречистой Девы Марии теперь празднуем 25 марта. Какие еще новые даты церковных праздников в марте 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Календарь церковных праздников на март 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 марта — мученицы Евдокии;

2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта — преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

5 марта — святого Конона Мандонского;

6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

7 марта — священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения и других;

8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

9 марта — 40 мучеников Севастийских;

10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

11 марта — святителей Софрониев, Антипа и Ефимия;

12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Христины Персидской;

14 марта — преподобного Венедикта; святого Феогноста, митрополита Киевского;

15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

16 марта — мученика Савина; священномученика Александра;

17 марта — преподобного Алексия, мужа Божия; мученика Марина;

18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;

19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;

20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;

22 марта — священномученика Василия Анкирского;

23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;

24 марта — перед праздником Благовещения; преподобной Захарии;

25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта — отдание Благовещения; Собор архангела Гавриила;

27 марта — мученицы Матроны;

28 марта — преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана;

29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта — преподобного Иоанна Лествичника;

31 марта — преподобного Ипатия, епископа.

Также Фокус писал, что нельзя делать в день мученицы Евдокии