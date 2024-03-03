Как легко очистить сковороды от нагара с помощью простых средств

Эффект от использования предлагаемого средства для чистки от нагара на посуде вас просто ошеломит.

Возможно, кто-то помнит, как наши мамы и бабушки "варили" кастрюли и сковороды в растворе хозяйственного мыла, соды и еще каких-то подручных средств? Сейчас есть средства для того, чтобы кухня и посуда радовали вас новым блеском, и практически все они основаны на химических соединениях. Однако даже дорогие средства не могут справиться иногда с нагаром на сковородах и кастрюлях. Однако решить проблему проще, чем кажется, как подсказали нам эксперты с сайта Ukr.Media.

Итак, там, где не могут справиться даже дорогие химические средства, на помощь придет самодельное домашнее средство, использование которого даст превосходный результат. Готовится такое чудо-средство, которое мгновенно очистит даже сильный нагар, из четырех бюджетных ингредиентов:

кока-кола — 200 мл;

пищевая сода — 2 ст. л.;

средство для мытья посуды — 2 ст. л.;

соль — 2 ст. л.

Как использовать

Просто соедините все ингредиенты в одной емкости. Для удобства использования перелейте чистящее средство в любую пластиковую бутылку, а в крышке сделайте небольшое отверстие. Поместите сковороду в большой пакет, сверху вылейте чистящее средство.

Завяжите пакет со сковородой и оставьте на 1-2 часа, в зависимости от степени загрязнения посуды.

Эффект вас просто ошеломит — нагар станет очень мягким, его можно будет легко убрать с помощью жесткой губки для мытья посуды. После такой чистки сковорода выглядит как новая.

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