Эксперт оценил важность принца Гарри для королевской семьи

Во времена, когда король Чарльз III лечится от рака, а Кейт Миддлтон восстанавливается после операции, герцог Сассекский может спасти королевскую семью, в которой происходят масштабные перестановки. Бывший дворецкий британского монарха дал свою оценку ситуации.

Непоколебимую важность принца Гарри для королевской семьи Великобритании "не стоит игнорировать". Об этом пишет New York Post.

Так считает бывший дворецкий короля Чарльза III Грант Гаррольд, который работал на суверена в течение семи лет. По его мнению, младший сын британского монарха откажется от жизни в США и пойдет на помощь королевской семье — если они этого захотят.

Из-за рака короля Чарльза III и операции Кейт Миддлтон в королевской семье происходят масштабные перестановки с людьми, которые должны выполнять публичные обязанности. Часть из них взяли королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и другие члены семьи.

"Трудно сказать, и будет интересно посмотреть, что будет дальше", — считает Гаррольд.

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

"Гарри является государственным советником, поэтому он все еще является очень высокопоставленным членом королевской семьи, и если придет время, он повысит свою должность, если потребуется", — считает экс-дворецкий Чарльза III.

Гаррольд добавил, что, конечно, герцог Сассекский не может быть следующим королем, поскольку перед ним в очереди идут принц Уильям и трое его детей, однако его важность не надо игнорировать. Он может серьезно помочь семье в трудные времена.

Король Чарльз III, королева Камилла и принц Гарри Фото: Getty Images

"Я думаю, что это в пределах всех своих преимуществ, чтобы фактически решить эти текущие проблемы", — отмечает бывший дворецкий.

Напомним, почему принц Уильям завидует принцу Гарри.

Также Фокус писал о том, что принца Гарри могут депортировать из США.