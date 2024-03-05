Броский макияж и блеск металла: Никитюк удивила своим перевоплощением в певицу из 90-х (фото, видео)

Телеведущая вместе со своим коллегой Игорем Новинчуком перепели песню "Двое" украинской группы "Фантом-2". Для этого они максимально повторили образы ее участников Романа Матияша и Ольги Гречко.

Телеведущая Леся Никитюк вместе с коллегой Игорем Новинчуком перевоплотились в участников группы "Фантом-2" и примеряли на себя образы их 90-х. Ведущие снялись для видеоролика, который Никитюк разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Никитюк и Новинчук перепели хит группы под названием "Двое". Однако текст они изменили: в нем идет речь об ужасах войны с Россией, а сами исполнители призывают украинцев перечислить военным деньги на новые беспилотники. Идея видеоролика продиктовала художественные решения для него. Так, Леся и Игорь поют на фоне украинских городов и пейзажей, которые постоянно меняются. А, когда Новинчук в кадре поворачивается к зрителям спиной, у него на голове видна надпись "На дроны".

Для съемки этого мини-клипа Никитюк выбрала короткий кардиган из металлизированной нити серо-белого цвета с четырьмя накладными карманами. Под него звезда надела юбку металлического цвета. Образ телеведущая дополнила черными колготками и такого же цвета туфлями на небольшом каблуке.

Кроме того Лесе сделали соответсвующую укладку — завили волосы в мелкие локоны и сделали начос, украсив прическу небольшой заколкой. Для макияжа глаз Никитюк использовала темные тени, а губы подчеркнула помадой насыщенного бордового оттенка. В качестве аксессуара на ведущей были серьги в виде больших тонких колец.

Лесе Никитюк сделали популярные в 90-х годах прошлого века макияж и прическу

Новинчук в свою очередь был одет в черный пиджак (под него ведущий не одевал рубашку) и черные штаны, которые он заправил в берцы. На шее у него была надета цепочка с нательным крестиком, а образ Игорь дополнил черными очками.

Леся Никитюк и Игорь Новинчук перевоплотились в участников группы "Фантом-2"

Отмети, что "Фантом-2" — это украинская музыкальная группа родом из Ивано-Франковска, основанная в 1996 году. В группе было двое участников — Роман Матияш и Ольга Гречко, которые создавали мухыку в стиле "евроденс". В октябре 1996 года группа "Фантом-2" выпустила свой первый альбом "Звездные войны", который продался тиражом более 1 млн аудиокассет. В середине 90-х они собирали стадионы, давали по 20 концертов в месяц и выступали на одной сцене с DJ BoBo и группой Bad Boys Blue. Группа распалась в 1999 году.

Украинская музыкальная группа "Фантом-2"

Напомним, в феврале Леся Никитюк показала приготовленный в печи своими руками борщ. Чтобы избавиться от стресса и улучшить свое ментальное здоровье, телеведущая отправилась на отдых в полтавское село. Там Леся Никитюк занималась народными ремеслами и наслаждалась близостью к природе.

А в конце декабря 2023 года Леся Никитюк в соблазнительном платье показала свою первую елку в новой квартире. Дополнила образ Никитюк черными капроновыми колготками. Также подчеркнула свою красоту телеведущая украшениями на шее в форме крестика, длинными серьгами на ушах и часами в форме змеи на руке.