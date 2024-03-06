Виталий Козловский женился и показал фото с обручальными кольцами

Имя своей избранницы украинский певец не назвал. Однако поблагодарил вселенную за встречу с этой женщиной.

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас исполняет боевые задачи в рядах ВСУ, женился. Фотографию с обручальными кольцами Козловский опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram во вторник, 6 марта.

На снимке Виталий, одетый в военную форму, надевает на руку девушки, лицо которой камера не сняла, обручальное кольцо со вставками из блестящих камней. Отметим, что для публикации фотографии певец выбрал свой день рождения.

"Сегодня мне 39. Минул год, который перевернул мою жизнь. Когда оказываешься в шаге от смерти, ценности меняются полярно – хочется спешить жить, спешить любить, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с самыми родными и самое важное не откладывать на потом. Скажу вселенной только одно: Спасибо", — написал Козловский в публикации.

Имя своей избранницы певец в публикации не написал. Также он не указал ее страницу в соцсети, как этого можно было ожидать.

Виталий Козловский опубликовал фото, на котором он надел на палец девушки кольцо Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Пользователи тепло восприняли новость об изменение семейного статуса певца и поздравили его с женитьбой:

Ну почему я так рада, будто это на мне женился Козловский?

Чтобы все нужное удавалось! Будьте счастливы, семья — это мощь!

Поздравляю! Вы заслуживаете быть счастливым.

Витасик, друг!!! Обожаю вас всем сердцем и поздравляю!

Деточек вам, как на небе звездочек.

Класс!!!! Мои поздравления!!! Будьте счастливы, мои дорогие люди.

Напомним, 4 марта СМИ написали о том, что Алина Гросу второй раз вышла замуж. Впервые о том, что у нее новые отношения после расставания с Романом Полянским Гросу намекнула осенью 2023 года. Тогда в своем фотоблоге она выложила романтические сторис с неизвестным мужчиной.

Также мы писали о том, что Виталий Козловский показал кадры с фронта и рассказал, как изменился. Певец разместил фото и видео, в которых показывает свой быт на фронте, а также поездки на боевые задания. Так, на одном из фото Козловского засняли в блиндаже.