"Его это оскорбило": Христина Соловий рассказала, почему разорвала отношения с Вакарчуком (видео)

Певица отметила, что к завершению совместной творческой работы привели две причины. Одна из них — это окончание срока контракта, а вторая — потеря эмоциональной близости с исполнителем.

Украинская певица Христина Соловий рассказала, почему осенью 2023 года прекратила творческое сотрудничество с Вячеславом Вакарчуком, которое продлилось десять лет. Разговор об этом зашел во время интервью, которое исполнительница дала Маше Ефросининой.

Соловий упомянула, что причиной разрыва были не скандалы или конфликты, как об этом можно было подумать. В какой-то момент певица перестала ощущать эмоциональную близость с Вакарчуком, который, по ее словам, становился все более закрытым человеком.

"Между нами была очень сильная эмоциональная близость. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену, дистанцию. Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу", — сказала исполнительница.

Христина Соловий выразила догадку, что причиной отдаления между ней и Святославом Вакарчуком могли стать и творческие разногласия. В какой-то момент артистка в разговоре с ним упомянула, что хочет искать свой стиль, чтобы ее музыка не звучала, как треки группы "Океан Эльзы".

"Думаю, что его это оскорбило", — резюмировала певица.

Однако истиной причиной завершения сотрудничества Соловий и Вакарчука стало окончание срока действия контракта.

"У нас нет причин на самом деле — закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права", — добавила КХристина Соловий.

Напомним, несколько ранее Христина Соловий подтвердила слухи о романе с Жаданом и сообщила об их разрыве. Отношения между Кристиной и Сергеем начались накануне полномасштабной войны, однако продлились они недолго. В начале отношений оба имели вторых партнеров — Сергей был женат, а Кристина встречалась с парнем.

А в начале января мы писали о том, что Соловий будет судиться с российской фигуристкой Навкой из-за кражи песни "Тримай". Певица заявила, что будет отстаивать в суде свои авторские права, которые нарушила российская фигуристка.