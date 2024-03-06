Кейт Уинслет рассказала, что думает о самом популярном препарате для быстрого похудеия

Актриса никогда не отличалась точеной фигурой, но это не помешало сделать ей головокружительную карьер в кино. Со временем она научилась достойно отвечать критикам и хейтерам.

48-летняя британская актриса Кейт Уинслет в беседе с The New York Times, говоря о своей борьбе с лишним весом, раскритиковала использование популярного препарата Ozempic, заявив, что это "звучит ужасно" Это лекарство, которое сейчас многие знаменитости используют для похудения, изначально было разработано для лечения диабета II типа. Сейчас же в США, Великобритании и других странах его применяют для борьбы с ожирением. Среди тех, кто с его помощью сбросил вес, – Шэрон Осборн, Опра Уинфри и Илон Маск.

Однако Уинслет признается, что была удивлена, впервые услышав об этом препарате.

"На самом деле я не знаю, что такое Ozempic. Все, что я знаю, это то, что это какие-то таблетки, которые люди принимают, или что-то в этом роде. Но что это такое?" – сказала она. Услышав в ответ, что его вводили людям для того, чтобы приглушить аппетит, чтобы они могли похудеть, актриса не скрывала своего изумления.

"О, Боже мой. Это звучит ужасно", – сказала она

Кейт также вспомнила о резкой критике, с которой она столкнулась по поводу своего веса, и признала, что раньше боролась с расстройством пищевого поведения. Пройдя через испытания, она не позволяет людям говорить о весе и ругает их, если они это делают:

Кейт не комплексует по поводу своего веса

"Я никогда никому об этом не говорила. Потому что угадайте, что люди вокруг вас говорят: "Эй, ты отлично выглядишь! Ты похудела!" Так что даже комплимент по поводу хорошей внешности связан с весом. И это одна вещь, о которой я не позволю людям говорить. Если они это сделают, я немедленно попрошу их замолчать"

Недавно Уинстел говорила, что рада тому, как молодые звезды противостоят фэтшеймингу и имеют право голоса в индустрии.

"Все изменилось. И все изменилось, потому что теперь молодые женщины рождаются с голосом. У них есть голос, они учатся его держать и постоять за себя. Они знают, что они имеют значение. Они на что-то рассчитывают. Им здорово вместе. Я думаю, это захватывающее время для молодых актрис, которые приходят в такую ​​огромную индустрию. Но ощущение, что их поддерживают и лелеют, — это так сильно изменилось. Это замечательно", – рада Кейт.

Уинслет в студенческие годы пророчили, что она будет играть только "толстух", поскольку она всегда была пышкой:

"Люди подвергаются пристальному вниманию, с которым молодой, уязвимый человек не может справиться. Но в киноиндустрии действительно происходят изменения. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: "Какой у н ее вес?" Я не шучу. Поэтому отрадно, что ситуация начала меняться".

Актриса в 21 год

В 2021 году Кейт открыто рассказала о критике тела, которую она испытала примерно в то время, когда снималась в "Титанике", когда ей было всего 21 год. Имя звезды стало нарицательным после того, как она сыграла страдающую от любви Роуз ДеВитт Букетер вместе с Леонардо Ди Каприо в роли обедневшего художника Джека Доусона в фильме режиссера Джеймса Кэмерона 1997 года, изображающем катастрофу начала ХХ века.

С тех пор Кейт вступила в борьбу с жестокими троллями, которые утверждали, что ее вес был причиной того, что персонаж Лео не смог удержаться на доске рядом с ней и спастись.

Сцена из "Титаника", когда героиня Кейт остается в живых, а ее экранный возлюбленный тонет

"Я бы ответила, я бы сказала: "Не смей так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я это понимаю, я глубоко неуверенна в себе". Я в ужасе, не усложняйте ситуацию еще больше, чем она есть. Знаете, это издевательство, и на самом деле это граничит с насилием", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что звезду "Безумцев" Кристину Хендрикс обвинили в употреблении Ozempic.