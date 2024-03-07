Написал о женитьбе в семейном чате: Козловский раскрыл подробности о своей свадьбе (видео)

Виталий Козловский и его избранница приняли решение сочетаться браком спонтанно. Пара узаконила отношения в ЗАГСе, однако свадебные торжества, на которые хотят пригласить всех близких и дальних родственников, отложили до конца войны.

Украинский певец Виталий Козловский, который 6 марта сообщил о своей женитьбе, признался, что предложение своей будущей жене сделал спонтанно. Об этом Козловский рассказал в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Решение признаться дорогому человеку в любви и сделать предложение Виталий Козловский принял после сильного артобстрела со стороны российских военных. Он сразу же после этого предложил любимой девушке стать его женой и она согласилась. Пара поехала в ЗАГС, где и узаконила свои отношения.

По словам артиста, свадебное торжество они с женой отложили на потом. Война — не время для громких празднований, а сам Виталий хочет, чтобы на значимом для него празднике присутствовали все родные и близкие.

"Свадьбу надо гулять прямо правильно. Надо пригласить всех родственников, как говорится, и близких, и далеких, и всех-всех объединить на этом празднике жизни. И это будет", — поделился с журналистами певец.

Даже самым близким людям — в том числе и маме — Козловский сообщил о судьбоносном решении в мессенджере в семейном чате.

При этом Виталий не скрывает, что до заключения брака у него было немало отношений с другими женщинами. Однако именно сейчас он наконец-то отыскал ту единственную женщину, с которой ощутил желание связать свою жизнь. Молодую жену Виталий Козловский называет "очень сознательной".

Напомним, 6 марта Виталий Козловский женился и показал фото с обручальными кольцами. На снимке Виталий, одетый в военную форму, надевает на руку девушки, лицо которой камера не сняла, обручальное кольцо со вставками из блестящих камней. Отметим, что для публикации фотографии певец выбрал свой день рождения.

Также мы писали о том, что пиарщица Юлии Бакуменко ответила, жена ли она Виталия Козловского. Юлии Бакуменко и Виталий Козловский держат интригу в своих отношениях и публично не афишируют, что между ними.