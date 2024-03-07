"Мама" Верки Сердючки ожидает пополнения в семье: появились первые фото

Инна Белоконь, полюбившая зрителям в образе мамы проводницы Верки Сердючки, ожидает внуков. Ее дочь Яна беременна: молодая женщина даже уже опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии, на которой она позирует с животиком.

Актриса Инна Белоконь, больше известная на сцене, как мама Верки Сердючки, в скором времени станет бабушкой. Ее дочь — Яна Макогон — опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографии, на которых она беременна.

На первом черно-белом фото девушка позирует в белом платье. Оно с пышными рукавами, открытыми плечами и длинной в пол. Левой рукой молодая женщина придерживает живот. Фото Яна подписала кратко: "Семейные моменты".

Дочь Инны Белоконь скоро станет мамой

Второй снимок дочь артистки опубликовала в сторис. Это затемненное фото. На нем изображена пара — Яна и ее муж. Мужчина стоит позади жены и обнимает руками ее живот. Снимок без подписи: Яна снабдила его только смайликом в виде сердечка.

Дочь Инны Белоконь заинтриговала опубликованным снимком Фото: Скриншот

Отметим, что впервые о свадьбе дочери "мама Верки Сердючки" сообщила 12 ноября 2023 года. Тогда Инна Белоконь опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию Яны в белом подвенечном платье и с фатой. На снимке молодая женщина держала под руку мужчину, который стоял к фотографу спиной. Снимок артистка подписала первыми буквами имен новобрачных: "S❤️Y".

Инна Белоконь опубликовала фото со свадьбы дочери Яны Фото: belokoninnaviktorovna/ Instagram

Напомним, в декабре 2023 года мы писали, что 44-летняя Розарио Доусон вскоре станет бабушкой. Стоит отметить, что беременна не родная дочь актрисы. Она усыновила девочку, когда ей было 11 лет. Актриса не скрывает, что девочка не родная, однако нечасто говорит о ней публично. Известно, что при рождении девочка носила имя Лола.