"Сколько стоят мои друзья?": Гросу резко отреагировала на слухи о замужестве от "подруги" (фото)

Певица обратилась к блогеру Богдану Беспалову, который первым и опубликовал материал о якобы ее втором замужестве, ссылаясь на слова анонимной подруги Гросу. Алина спросила, платил ли он что либо за такую информацию о ней.

Украинская певица Алина Гросу отреагировала на информацию в СМИ о том, что она во второй раз вышла замуж. Звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram соответсвующую сторис.

Алина начала разговорное видео с того, что призналась: да, она уже видела "желтые" новости о себе и своем предположительном замужестве. И ей неприятно узнавать о своей же личной жизни из прессы. Кроме того Гросу также болезненно осознавать, что в ее окружении могут быть знакомые и друзья, готовые рассказывать блогерам и журналистам интимные подробности о жизни певицы.

"Я очень "люблю" те утра, когда я просыпаюсь и какая-то желтая новость появляется обо мне. Говорят, какая-то моя подруга, мне очень интересно, какая это моя подруга, взяла меня и слила. Сказать честно, очень неприятно, когда ты имеешь в окружении какого-то человека, который не столь искренен, как тебе бы хотелось", — сказала Гросу.

Она также обратилась лично к блогеру Богдану Беспалову, который первым, со ссылкой на анонимную подругу Гросу, и опубликовал новость о ее замужестве.

"Мне бы очень хотелось узнать, господин Беспалов, кто же это такая преданная мне подруга? Господин Беспалов, сколько стоят "мои друзья"? Или длинные языки теперь бесплатны?" — написала на своей странице Алина Гросу.

Отметим, что сторис певица записывала из салона автомобиля. Одета Алина была в черный свитер в рубчик и черную кожаную куртку. Волосы она собрала в хвост и дополнила повседневный образ круглыми сережками.

Алина Гросу обратилась к блогеру, который опубликовал материал о ее втором замужестве Фото: Скриншот

Напомним, Виталий Козловский раскрыл подробности о своей свадьбе. Певец и его избранница приняли решение сочетаться браком спонтанно. Пара узаконила отношения в ЗАГСе, однако свадебные торжества, на которые хотят пригласить всех близких и дальних родственников, отложили до конца войны.

Кроме того мы рассказывали о том, что Сергей Жадан отреагировал на комментарии о разрыве с Соловий. Писатель и рок-музыкант оставил несколько комментариев в соцсети под постами о его отношениях с Христиной Соловий. Все они в той или иной степени выражали удивление сложившейся ситуацией.