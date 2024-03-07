Люкс в небе: как выглядит перелет в Абу-Даби за 250 тысяч гривен

Авиакомпания Etihad предлагает перелет на самолете The Residence в настоящем гостиничном номере с максимальным комфортом. Стоимость люкса с двуспальной кроватью – 5000 фунтов стерлингов.

Журналист Тед Торнхилл показал, как выглядит самый невероятный перелет в Абу-Даби в люксе на борту A380 авиакомпании Etihad. А также как выглядит бизнес-классом авиакомпании ОАЭ. Люкс, называемый The Residence ("Резиденция") занимает место 1А и расположена в самой передней части верхней палубы А380. Об этом пишет Daily Mail.

В "Резиденции" есть отдельная гостиная, душ и туалет, а также отдельная спальня с двуспальной кроватью.

Более того, есть примечательные VIP-дополнения для миллионеров, которые чаще всего пользуются люксом.

Резиденция, спроектированная лондонской компанией Acumen Design Associates, представляет собой место 1А в самолете Etihad A380 и расположена в самой передней части верхней палубы самолета. И начинается перелет с Терминала 4 аэропорта Хитроу, где пассажиру предоставляется доступ в шикарный скрытый VIP-зал.

Двуспальная кровать в люксе Фото: Ted Thornhill

Здесь есть роскошный диван, телевизор, небольшая кухня и столовый сервиз на одного человека. А также личный дворецкий который приносит горячий вкусный кофе и выпечку, а Аарон, еще один очаровательный сотрудник авиакомпании Etihad, забирает пассажира, чтобы доставить его в "Резиденцию".

Зал ожидания для вип-клиентов Фото: Ted Thornhill

Счастливый обладатель билета за почти четверть миллиона гривен (5000 фунтов стерлингов) может встретиться с капитаном и первым офицером самолета.

Также он может выпить бокал розового шампанского Billecart-Salmon. А в ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности Acqua di Parma.

В ванной комнате также есть душ, и пассажиры "Резиденции" могут насладиться горячей водой в течение пяти минут во время полета.

За ванной находится спальня с двуспальной кроватью, которую можно закрыть перегородкой. И пассажиру предоставляется пижама, чтобы он мог отдохнуть во время семичасового перелета в Абу-Даби.

В The Residence есть два окна, каждое с двумя жалюзи – одна фильтрует солнечный свет, другая блокирует его – которые можно опустить с помощью кнопок в форме стрелок под ними. А персонал обеспечивает высочайший уровень комфорта.

Тед Торнхилл в гостиной люкса "Резиденция" Фото: Ted Thornhill

Как только самолет набирает высоту, пассажиру подают обед. И он лучше, чем в роскошном ресторане. В качестве закуски подают сочный хвост омара с дольками апельсина и грейпфрутом. Потом – куриную грудку с хрустящей крошкой из грудинки ягненка и пюре, а на десерт – карамельный пудинг.

После прогулки по вестибюлю первого и бизнес-класса, где богатые пассажиры могут расслабиться на полукруглых банкетках с высокими спинками и насладиться напитками. Если богатый пассажир захочет разделить комфорт "Резиденции" с кем-то, то ему придется доплатить 2000 долларов.

Назад в Лондон журналист отправился в бизнес-классе. Это, конечно, не личный люкс на борту самолета, но тоже весьма комфортный опыт. Пассажирам подают изысканные блюда, предоставляют косметический набор в фирменном мешочке компании Etihad и само сидение можно отделить перегородкой, оказавшись в своеобразном "коконе".

Место в бизнес-классе

Стоимость билетов бизнес-класса из Хитроу в Абу-Даби туда и обратно начинается от 3499 фунтов стерлингов (4462 доллара США), в одну сторону от 2330 фунтов стерлингов (2971 доллар США).

Бизнес-класс

Напомним, ранее таблоиды писали о том, как принц Гарри прилетал на сутки в Лондон, чтобы проведать своего отца, которому диагностировали рак. Рейс был обычным, но принц воспользовался роскошным залом ожидания в аэропорту Хитроу.