Певица Шанайя Твейн получила собственную Барби (фото, видео)

Артистка призналась, что эта барби стала воплощением всех ее желаний. Она горда тем, что удостоитлась такой чести

58-летняя канадская кантри-певица Шанайа Твейн удостоена собственной куклы Барби в образе артистки из музыкального клипа 1999 года на песню "Man! I Feel Like A Woman!" в честь Международного женского дня, пишет Billboard.

Наряд Барби включает в себя фирменный цилиндр Шанайи, длинное черное пальто и сапоги до бедра. Под нем белая рубашка на пуговицах и черное мини-платье. К кукле Шанайи прилагалась подставка для микрофона, а еще производители добавили к игрушке замысловатые детали, включая даже небольшое кружевное полотно на цилиндре.

Единственная разница между образом Барби и Шанайи в видео – это волосы. Длинные розовые локоны куклы вдохновлены волосами артистки из прошлогоднего тура The Queen of Me, вместо коротких темных волос, которые можно увидеть в оригинальном клипе.

Куклы-образцы мирового уровня были созданы производителем игрушек Mattel специально для самих женщин, к 65-летию Барби, и не будут продаваться в магазинах.

Прототипом Барби стал образ певицы в клипе на песню "Man! I Feel Like A Woman!"

Другими женщинами, удостоенными собственной куклы, были Хелен Миррен, Виола Дэвис, Кайли Миноуг, немецкая комик и активистка Энисса Амани, бразильский создатель контента Майра Гомес, японская модель Николь Фудзита и мексиканский режиссер Лила Авилес.

"Я серьезно отношусь к тому, чтобы быть примером для подражания, потому что знаю, что влияние, которое можно оказать на чью-то жизнь, может быть отрицательным или положительным. Я предпочитаю стремиться к позитиву. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя хорошо и счастливо, даже если для этого придется иногда рассказывать о трудных или неприятных вещах из своей жизни, чтобы другие почувствовали, что они не одиноки", – сказала артистка.

Она призвала женщин не бояться перемен и расширять свои возможности, а также объяснила, почему для куклы выбран именно образ из клипа.

"Хотя это была веселая песня для вечеринок, за ней скрывался более глубокий смысл. Это радость соприкоснуться со своей смелостью и сказать: "Я не боюсь быть собой". Именно поэтому я вообще написала эту песню. Я действительно начала обретать себя, не как уверенная в себе женщина, но я только начинала чувствовать себя уверенно в своем женском теле. До этого, в юности, я была очень застенчивой. Я говорю: "Хорошо, мне есть что сказать. Я хочу, чтобы меня воспринимали серьезно. Но я тоже женщина, у меня есть формы, и я не хочу за ними прятаться", – подчеркнула она.

Твейн добавила, что раньше даже мечтать не могла о Барби имени себя, но эта ишрушка идеально олицетворяет ее мечты.

9 марта Барби исполняется 65 лет

Ранее Фокус писал, что в ноябре прошлого года свою Барби получила и немецкая супермодель Клаудия Шиффер.