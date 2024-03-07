Меган Маркл и Рассел Кроу: знаменитости, которые связаны с британскими королями и политиками

Многие селебрити оказываются очень дальними родственниками других селебрити, которые прославились в свое время. Так, Тейлор Свифт оказалась потомком поэтессы Эмили Дикинсон.

Голливудские звезды, актеры и члены королевской семьи оказались связаны самыми неожиданными родственными узами. Об этом начали говорить, когда выяснилось, что Тейлор Свифт и Эмили Дикинсон — дальние родственницы. Об этом пишет Daily Mail.

О том что суперзвезда Тейлор Свифт — дальняя родственница знаменитой американской поэтессы Эмили Дикинсон, которая жила в 19 веке, стало известно на этой неделе.

Тейлор и поэтесса Дикинсон оказались связаны через английского иммигранта, переехавшего в Коннектикут в 17 веке.

Но Свифт ни в коем случае не единственное известное имя, имеющее столь же известного предка.

Меган Маркл — дальняя родственница Уинстона Черчилля

Еще до того, как она вышла замуж за члена королевской семьи, Меган Маркл вполне могла кичиться знаменитым предком. Хотя она, вероятно, не знала об этих связях.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В 2017 году исследователи обнаружили, что она связана как с премьер-министром военного времени Уинстоном Черчиллем, так и с Уильямом Шекспиром.

Согласно сайту о родословной MyHeritage, она является шестой кузиной Черчилля, удаленной пять раз, и пятой кузиной Шекспира, удаленной 13 раз.

Герцогиня Сассекская и Черчилль являются потомками Сары и Захарии Хоу.

Уинстон Черчилль Фото: winstonchurchill.org

Захария родился в Эссексе в 1640 году и переехал в Линн, штат Массачусетс, в поисках новой жизни.

Там он встретил свою жену Сару, урожденную Гилберт, которая была дочерью Мэтью Гилберта, человека, родившегося в Сомерсете, который позже стал заместителем губернатора колонии Нью-Хейвен.

Меган является дальним потомком их сына Джона, а сэр Уинстон — потомком их дочери Сары Кертис.

Королева Камилла — дальняя родственница Кита Харингтона

Королева Камилла связана с Китом Харингтоном, звездой "Игры престолов" через Джона Тафтона, 2-го графа Танета.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Граф был ярым роялистом, принимавшим участие в битве при Эджхилле в 1642 году, после того как король Чарльз объявил войну парламентским "повстанцам".

Король в конечном итоге проиграл Гражданскую войну и был казнен за государственную измену в 1649 году.

Битва при Эджхилле была одной из первых Гражданской войны, разразившейся из-за веры Чарльза в божественное право королей и его ссор с парламентом.

Граф Танет, с которым Камилла связана со стороны матери, позже был вынужден сдаться парламентской армии, а его дом, Уистон-Хаус в Западном Сассексе, был оккупирован.

Затем граф смог бежать во Францию, оставив жену и детей в Англии.

Кит Харингтон с женой Роуз Лесли Фото: Getty Images

Он вернулся в 1644 году и был оштрафован парламентом, что побудило его продать разграбленный дом.

После Реставрации в 1660 году, когда престол занял сын свергнутого монарха, король Чарльз II, местом жительства графа было указано как Лорд-Плейс в Льюисе.

Аристократ умер в 1664 году.

Дэнни Дайер и Томас Кромвель

Когда звезда EastEnders Дэнни Дайер появился в шоу о предках BBC "Кем ты себя считаешь?" в 2016 году мало кто ожидал, что он будет родственником одного члена королевской семьи, не говоря уже о двух.

Дэнни Дайер

Дайер обнаружил, что он является прямым потомком короля Эдуарда III и Вильгельма Завоевателя, а также Томаса Кромвеля, советника Генриха VIII.

Он обнаружил, что он также является 26-м правнуком короля Людовика IX.

Томас Кромвель

Наибольший отклик вызывала его связь с Кромвелем. Ранее он сказал Radio Times: "Он родом из трущоб, я родом из трущоб. Кромвель покинул страну в 14 лет, я начал сниматься в 14 лет. Он был юристом-самоучкой. Я актер-самоучка. У Кромвеля было две дочери и сын. У меня две дочери и сын. Кромвель написал свое последнее письмо Генриху VIII, умоляя сохранить ему жизнь, 24 июля, в мой день рождения… И я пью в пабе "Анна Болейн".

Бенедикт Камбербэтч — потомок Ричарда III

Когда останки Ричарда III были перезахоронены в Лестерском соборе в 2015 году, через три года после того, как они были найдены на городской автостоянке, на церемонии присутствовал один его очень дальний родственник.

Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербэтч — троюродный брат обреченного короля 15 века, 16 раз удаленный от него.

Он прочитал стихотворение Кэрол Энн Даффи "Ричард" на службе, которая транслировалась по Каналу 4.

Ричард III

В то время Камбербэтч играл Ричарда в драме BBC "Пустая корона".

Рассел Кроу — связан с последним человеком, обезглавленным в Великобритании

В январе Кроу сообщил на X, что он обнаружил свою связь с Саймоном Фрейзером, 11-м лордом Ловатом, с которым он связан по отцовской линии.

Он был казнен на Тауэрском холме в 1747 году.

Рассел Кроу Фото: Russell Crowe/Instagram

Обстоятельства казни Фрейзера привели к появлению фразы "смеяться до упаду", дословно: "laughing your head off" когда за несколько мгновений до того, как он был казнен, обрушился помост со зрителями, после чего Фрейзер начал смеяться. И он смеялся, пока его не обезглавили.

Фрейзер был приговорен к смерти после того, как поддержал обреченного якобитского лидера Бонни Принца Чарли, который потерпел поражение в битве при Каллодене в апреле 1746 года.

Саймон Фрейзер, 11-м лорд Ловат

Рассел Кроу расссказал, что он также разыскал своего итальянского прапрадеда Луиджи Гецци.

"Я довольно долго искал своих итальянских предков. Фольклорные семейные сказки и орфографические ошибки заставили меня пойти по нескольким ложным путям", — признался актер. Его предок Гецци родился в 1829 году и отправился на работу в Аргентину, прежде чем потерпел кораблекрушение во время путешествия в Индию.

Он оказался в Кейптауне, где встретил свою жену Мэри Энн Кертайн, и пара переехала в Новую Зеландию.

Тейлор Свифт — связана с Эмили Дикинсон

На этой неделе генеалогическая сеть Ancestry сообщила, что певица-суперзвезда Тейлор Свифт является шестой кузиной, трижды удаленной от американской поэтессы Эмили Дикинсон.

Тейлор Свифт Фото: Taylor Swift/Instagram

Дикинсон, умершая в 1886 году, прославилась своим отходом от литературных условностей и вызовом социальным нормам.

Тейлор и Дикинсон происходят от английского иммигранта 17-го века, который был одним из первых поселенцев в Виндзоре, штат Коннектикут.

Предки Свифт оставались в Коннектикуте в течение шести поколений, пока семья не обосновалась на северо-западе Пенсильвании.

Эмили Дикинсон Фото: Getty

Напомним, принц Гарри недавно посетил церемонию "Живые легенды авиации". Там он получил премию и сделал селфи с Джеффом Безосом и принцем Марио-Максом Шаумбург-Липпе. Принц связан с немецкой аристократией, но очень необычным способом.