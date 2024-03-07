Меган Маркл и Рассел Кроу: знаменитости, которые связаны с британскими королями и политиками
Многие селебрити оказываются очень дальними родственниками других селебрити, которые прославились в свое время. Так, Тейлор Свифт оказалась потомком поэтессы Эмили Дикинсон.
Голливудские звезды, актеры и члены королевской семьи оказались связаны самыми неожиданными родственными узами. Об этом начали говорить, когда выяснилось, что Тейлор Свифт и Эмили Дикинсон — дальние родственницы. Об этом пишет Daily Mail.
О том что суперзвезда Тейлор Свифт — дальняя родственница знаменитой американской поэтессы Эмили Дикинсон, которая жила в 19 веке, стало известно на этой неделе.
Тейлор и поэтесса Дикинсон оказались связаны через английского иммигранта, переехавшего в Коннектикут в 17 веке.
Но Свифт ни в коем случае не единственное известное имя, имеющее столь же известного предка.
Меган Маркл — дальняя родственница Уинстона Черчилля
Еще до того, как она вышла замуж за члена королевской семьи, Меган Маркл вполне могла кичиться знаменитым предком. Хотя она, вероятно, не знала об этих связях.
В 2017 году исследователи обнаружили, что она связана как с премьер-министром военного времени Уинстоном Черчиллем, так и с Уильямом Шекспиром.
Согласно сайту о родословной MyHeritage, она является шестой кузиной Черчилля, удаленной пять раз, и пятой кузиной Шекспира, удаленной 13 раз.
Герцогиня Сассекская и Черчилль являются потомками Сары и Захарии Хоу.
Захария родился в Эссексе в 1640 году и переехал в Линн, штат Массачусетс, в поисках новой жизни.
Там он встретил свою жену Сару, урожденную Гилберт, которая была дочерью Мэтью Гилберта, человека, родившегося в Сомерсете, который позже стал заместителем губернатора колонии Нью-Хейвен.
Меган является дальним потомком их сына Джона, а сэр Уинстон — потомком их дочери Сары Кертис.
Королева Камилла — дальняя родственница Кита Харингтона
Королева Камилла связана с Китом Харингтоном, звездой "Игры престолов" через Джона Тафтона, 2-го графа Танета.
Граф был ярым роялистом, принимавшим участие в битве при Эджхилле в 1642 году, после того как король Чарльз объявил войну парламентским "повстанцам".
Король в конечном итоге проиграл Гражданскую войну и был казнен за государственную измену в 1649 году.
Битва при Эджхилле была одной из первых Гражданской войны, разразившейся из-за веры Чарльза в божественное право королей и его ссор с парламентом.
Граф Танет, с которым Камилла связана со стороны матери, позже был вынужден сдаться парламентской армии, а его дом, Уистон-Хаус в Западном Сассексе, был оккупирован.
Затем граф смог бежать во Францию, оставив жену и детей в Англии.
Он вернулся в 1644 году и был оштрафован парламентом, что побудило его продать разграбленный дом.
После Реставрации в 1660 году, когда престол занял сын свергнутого монарха, король Чарльз II, местом жительства графа было указано как Лорд-Плейс в Льюисе.
Аристократ умер в 1664 году.
Дэнни Дайер и Томас Кромвель
Когда звезда EastEnders Дэнни Дайер появился в шоу о предках BBC "Кем ты себя считаешь?" в 2016 году мало кто ожидал, что он будет родственником одного члена королевской семьи, не говоря уже о двух.
Дайер обнаружил, что он является прямым потомком короля Эдуарда III и Вильгельма Завоевателя, а также Томаса Кромвеля, советника Генриха VIII.
Он обнаружил, что он также является 26-м правнуком короля Людовика IX.
Наибольший отклик вызывала его связь с Кромвелем. Ранее он сказал Radio Times: "Он родом из трущоб, я родом из трущоб. Кромвель покинул страну в 14 лет, я начал сниматься в 14 лет. Он был юристом-самоучкой. Я актер-самоучка. У Кромвеля было две дочери и сын. У меня две дочери и сын. Кромвель написал свое последнее письмо Генриху VIII, умоляя сохранить ему жизнь, 24 июля, в мой день рождения… И я пью в пабе "Анна Болейн".
Бенедикт Камбербэтч — потомок Ричарда III
Когда останки Ричарда III были перезахоронены в Лестерском соборе в 2015 году, через три года после того, как они были найдены на городской автостоянке, на церемонии присутствовал один его очень дальний родственник.
Бенедикт Камбербэтч — троюродный брат обреченного короля 15 века, 16 раз удаленный от него.
Он прочитал стихотворение Кэрол Энн Даффи "Ричард" на службе, которая транслировалась по Каналу 4.
В то время Камбербэтч играл Ричарда в драме BBC "Пустая корона".
Рассел Кроу — связан с последним человеком, обезглавленным в Великобритании
В январе Кроу сообщил на X, что он обнаружил свою связь с Саймоном Фрейзером, 11-м лордом Ловатом, с которым он связан по отцовской линии.
Он был казнен на Тауэрском холме в 1747 году.
Обстоятельства казни Фрейзера привели к появлению фразы "смеяться до упаду", дословно: "laughing your head off" когда за несколько мгновений до того, как он был казнен, обрушился помост со зрителями, после чего Фрейзер начал смеяться. И он смеялся, пока его не обезглавили.
Фрейзер был приговорен к смерти после того, как поддержал обреченного якобитского лидера Бонни Принца Чарли, который потерпел поражение в битве при Каллодене в апреле 1746 года.
Рассел Кроу расссказал, что он также разыскал своего итальянского прапрадеда Луиджи Гецци.
"Я довольно долго искал своих итальянских предков. Фольклорные семейные сказки и орфографические ошибки заставили меня пойти по нескольким ложным путям", — признался актер. Его предок Гецци родился в 1829 году и отправился на работу в Аргентину, прежде чем потерпел кораблекрушение во время путешествия в Индию.
Он оказался в Кейптауне, где встретил свою жену Мэри Энн Кертайн, и пара переехала в Новую Зеландию.
Тейлор Свифт — связана с Эмили Дикинсон
На этой неделе генеалогическая сеть Ancestry сообщила, что певица-суперзвезда Тейлор Свифт является шестой кузиной, трижды удаленной от американской поэтессы Эмили Дикинсон.
Дикинсон, умершая в 1886 году, прославилась своим отходом от литературных условностей и вызовом социальным нормам.
Тейлор и Дикинсон происходят от английского иммигранта 17-го века, который был одним из первых поселенцев в Виндзоре, штат Коннектикут.
Предки Свифт оставались в Коннектикуте в течение шести поколений, пока семья не обосновалась на северо-западе Пенсильвании.
Напомним, принц Гарри недавно посетил церемонию "Живые легенды авиации". Там он получил премию и сделал селфи с Джеффом Безосом и принцем Марио-Максом Шаумбург-Липпе. Принц связан с немецкой аристократией, но очень необычным способом.