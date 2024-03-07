Какие цветовые комбинации будут в тренде весной 2024 (фото)

Весна период перемен, а значит время готовить свой гардероб. Конечно кроме трендовых фасонов, моделей стоит обратить внимание и на цветовые оттенки в вашем гардеробе.

В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на белый, голубой, красный, оливковый, молочный, леопардовый и другие цвета. Их можно смешивать и сочетать, чтобы создать свежий и яркий образ сезона. Фокус подготовил подборку интересных цветовых сочетаний, которые будут в тренде этой весной.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Голубой с белым

Синий и белый — классическое сочетание цветов в моде. Он имеет чистый, свежий и четкий вид, который идеально подходит как для повседневных, так и для официальных случаев. Синий символизирует спокойствие и стабильность, а белый символизирует чистоту и простоту. Независимо от того, решите ли вы надеть голубую рубашку с белыми брюками или белое платье с голубыми аксессуарами, это сочетание цветов обязательно сформирует стильный образ.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Красный и деним

Красный и деним — это отличное сочетание цветов в одежде! Красный может придать одежде утонченности и яркости, тогда как деним придаст ей соблазнительного стиля и устойчивости. Можно сочетать красные элементы одежды с денимовыми брюками или юбками, или наоборот — денимовый верх и красные брюки или юбку.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Оливковый и молочный

Сочетание оливкового и молочного цветов в одежде способно создать свежий и элегантный образ. Оливковый — это универсальный землистый оттенок, который хорошо сочетается с мягкостью молочного цвета. Вы можете попробовать совместить оливковую блузку или пиджак с брюками или юбкой молочного цвета, чтобы создать изысканный и стильный образ. Добавьте золотые или коричневые акценты, чтобы завершить образ.

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Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Черный и белый

Черный и белый — это вечно стильная комбинация цветов в моде. Они выглядят элегантно и концентрированно вместе. Черный можно использовать для создания контраста и акцентов, а белый — для сбалансирования и светлоты. Например, черная юбка и белая блуза или черные брюки с белым топом — это классический вариант, который всегда выглядит стильно.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Леопардовый с хаки или бежом

Леопардовый принт — это замечательная комбинация цветов в одежде. Леопардовый принт обычно имеет оттенки коричневого, черного и белого, которые хорошо дополняются зеленоватым цветом хаки. Вы можете попробовать совместить леопардовый принт в верхней части с хаки брюками или юбкой. Добавьте к этому цветной аксессуар, такой как сумка или ботинки, чтобы подчеркнуть стильный образ.

Леопардовый с бежевым цветом — это очень элегантное и стильное сочетание. Леопардовый принт может придать вашему образу дополнительной экзотичности, тогда как бежевый цвет придаст нейтральности и классичности. Вы можете попробовать совместить леопардовый принт в виде платья, блузки или аксессуаров с бежевыми брюками, юбкой или жакетом. Это стильное сочетание подойдет как для офисного образа, так и для вечернего выхода.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Пыльная роза и винный

Запорошенная роза может создать вдохновляющий образ, особенно, если совместить ее цвета с вином. Яркие красные и бордовые оттенки роз можно подчеркнуть темным винным цветом в одежде. Например, платье или блуза в глубоком винном оттенке может выделить красоту пыльной розы. Независимо от вашего выбора, такая комбинация цветов может создать очень элегантный и шикарный образ.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Синий/голубой с коричневым

Синий (голубой) и коричневый — универсальное сочетание цветов в моде. Они создают элегантный и гармоничный образ. Например, можно сочетать синюю блузу с коричневыми брюками или юбкой. Такой комбинированный наряд будет выглядеть стильно и дорого. Также можно дополнить образ сине-голубыми аксессуарами, такими как сумка или обувь, в сочетании с коричневыми элементами одежды.

Предоставляем, ранее мы писали, с чем носить одежду винного цвета. Кроме этого, Фокус писал, трендовые украшения, которые будут в моде весной 2024.