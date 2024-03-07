Самый известный поцелуй: вокруг фото с Таймс-сквер разгорелся скандал

Знаменитая фотография поцелуя в День победы или день V-J на Таймс-сквер пережила призыв к запрету. Поскольку бушуют дебаты о том, что моряк поцеловал медсестру без ее согласия.

Знаменитая фотография, названная "День победы над Японией на Таймс-сквер" сделал Альфред Эйзенштадт, фотограф журнала Life. Когда Япония приняла условия капитуляции 14 августа 1945 года, на Таймс-сквер вышли сотни людей, чтобы отпраздновать событие. А Альфред просто выбежал на улицу и начал снимать. Один из спонтанных поцелуев в итоге получился очень удачным и буквально стал символом победы. И теперь он оказался в центре скандала. Об этом пишет Daily Mail.

Снимок ставший символом окончания Второй мировой войны, пережил призывы к запрету после жалоб, что он была "оскорбительным", поскольку демонстрировал "действие без согласия".

На прошлой неделе в соцсети просочилась записка Министерства по делам ветеранов США, в которой сотрудникам предписывалось "немедленно удалить" историческое изображение и заменить его другим, которое считается менее оскорбительным.

Сейчас в департаменте подтвердили, что меморандум был аннулирован, но это событие возобновило дебаты по поводу изображения, которое, по мнению некоторых, является символом "публичного сексуального насилия".

Эйзенштадт не узнал имена моряка и медсестры с фотографии. И множество людей претендовали на то, что именно их запечатлели на фото. В итоге, после долгого расследования выяснилось, что моряка звали Джордж Мендонса, а медсестру Грета Фридман. Грета, медсестра-стоматолог, которая умерла в 2016 году в возрасте 92 лет, затем рассказала, что они раньше не встречались и что поцелуй "не был романтичным". Но в 1980 году Джордж и Грета снова встретились на Таймс-сквер и повторили свой поцелуй.

Джордж Мендоса со своим знаменитым фото Фото: Getty Images

"Это было что-то вроде "слава богу, война закончилась". Мы все целовались. Парень просто подошел и поцеловал меня", — сказала она Библиотеке Конгресса в 2005 году.

Альфред добавил, что фотография была "спонтанной" после того, как он заметила, как Джордж прогуливался по Таймс-сквер и "хватал каждую женщину, какую только мог, и целовал их всех". Примечательно, но на другом фото видна его невеста, медсестра Рита Порте.

Грета и Джордж в итоге подружились и общались много лет. Сын Фридмана, Джошуа, сказал, что они часто встречались и фотографировались у Мемориала Второй мировой войны в 2005 году.

"Моя мама всегда ценила феминистскую точку зрения и понимала, что нельзя хватать людей на улице. Но она не приписывала Джорджу никаких плохих мотивов в тех обстоятельствах, в той ситуации, в то время", — отметил сын моряка с фотографии.

Тем не менее, дебаты по поводу фотографии не утихают на протяжении многих лет.

В 2014 году журнал Time заявил, что многие люди считают это "не более чем документацией публичного сексуального насилия", а в 2019 году #MeToo был нанесен граффити на статую с фотографии во Флориде.

Однако другие продолжают воспринимать эту фотографию с позитивными эмоциями. И многие повторяют знаменитый поцелуй на Таймс-сквер.

Знаменитый поцелуй на Таймс-сквер

На протяжении многих лет различные пары утверждали, что они являются людьми на фотографии, но Джорджа и Грету наконец опознали в 2012 году.

В конце 1970-х годов медсестра Эдит Шейн написала Эйзенштадту, что она была женщиной на фотографии, бродившей по Таймс-сквер после работы в больнице в Нью-Йорке.

Не имея неоспоримых доказательств, в 1980 году LIFE подала заявку на установление личности этой пары, и поток ветеранов войны и медсестер заявил, что это был их поцелуй.

Но судебно-медицинская экспертиза сумела подтвердить, что это были Мендоса и Фридман.

Невероятно, но Мендонса в тот день был на свидании со своей девушкой Ритой Петри в Radio City Music Hall.

Темноволосая девушка на заднем плане - это невеста Мендосы

Он был в отпуске после того, как пережил бои на Тихом океане, где наблюдал, как медсестры ухаживают за ранеными моряками.

Он говорит, что сразу же покинул театр со своей спутницей и пошел в бар неподалеку, где начал "выпивать и устраивать скандал".

Позже пара вместе гуляла по Таймс-сквер, когда он увидел медсестру, идущую навстречу, и решил поцеловать ее.

На другом снимке того момента, сделанном другим фотографом и под немного более широким углом, очевидно, на заднем плане изображена улыбающаяся Рита.

"Многие люди говорят: "Ну, ты схватил медсестру и пошел на свидание". Я говорю: "Ради Бога, война окончена!" Я вспомнил, что там делали те медсестры", — говорил Мендоса.

Со своей стороны, Рита Петри говорила, что не возражала против поведения своего жениха.

Внучка Греты с тех пор рассказала, что никогда не чувствовала себя оскорбленной фотографией своей бабушки, хоть она и была спонтанной.

28-летняя Кэролайн Бранин рассказала, что ее бабушка Грета Фридман, которая была медсестрой на фотографии и умерла в 2016 году, рассматривала культовую фотографию как "празднование окончания войны".

"Она всегда очень гордилась этим изображением и думала, что это двое молодых людей, празднующих на улице. Это было действительно то, чему они были очень рады. Моя бабушка подписывала фотографии до своей смерти. Она гордилась тем, что является гражданкой Америки. Она была беженкой из Австрии, поэтому окончание войны было для нее большим событием, чем для обычных людей. Она никогда не чувствовала, что это что-то неуместное. Интересно, что они попытались переосмыслить исторические события в сегодняшних ценностях. У меня дома есть фотография, которую подписала моя бабушка и даже Джордж Мендонса. Моя бабушка поддерживала контакт с Джорджем и проводила с ним парады в день VJ. Она никогда не говорила, что ей было некомфортно", — рассказала Кэролайн.

Грета Циммер Фридман: кем была женщина со знаменитого фото

Имя Греты Циммер Фридман, возможно, никому не известно, но ее фото знают все.

Грета родилась и выросла в Австрии. Она и две ее сестры бежали от Гитлера и нацистов и приехали в Америку в 1939 году, оставив родителей.

Ей был 21 год, она жила в Квинсе и работала ассистентом стоматолога, когда 14 августа 1945 года после окончания войны она встретила Джорджа Мендосу, который воевал против Японии на островах в Тихом океане.

О своей славе она узнала только в 1960-х, когда фото поцелуя стало популярным.

Грета Циммер и Джордж Мендоса Фото: The Library of Congress

К тому времени она вышла замуж за врача Мишу (Митти) Фридмана и переехала в Мэриленд, где они вырастили сына Джошуа и дочь Мару.

Благодаря этой фотографии Фридман и Мендоса воссоединились, и с годами у них сложилась дружба, но тот поцелуй в 1945 году был единственным, который они когда-либо разделяли.

Она скончалась в возрасте 92 лет в доме престарелых в Вирджинии 8 сентября 2016 года. Ее похоронили рядом со своим покойным мужем на Арлингтонском национальном кладбище.

Напомним, Джордж Мендоса скончался в 2019 году в 95 лет. Ветеран Второй мировой войны скончался в больнице в городе Мидлтаун в штате Род-Айленд. Там он прожил со своей женой 70 лет. Джордж Мендоса не дожил два дня до своего 96-го дня рождения.