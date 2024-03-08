Блогер показала жуткую трансформацию тела после похудения на 141 кг и тяжелой болезни

Лекси Рид и ее муж Дэнни начали худеть в 2016 году. С тех пор их тела изменились до неузнаваемости. Правда, редкая болезнь крови омрачила девушке радость от потери веса.

33-летняя блогер-миллионница Лекси Рид из Индианы прославилась еще в 2016 году после того, как сбросила три четвертых своего веса веса и показала свою трансформацию подписчикам в Instagram. Не так давно она откровенно рассказала о новом испытании, которое выпало ей: борьбе с кальцифилаксией, из-за которой она частично набрала вес, столкнулась с почечной недостаточностью и находилась в медикаментозной коме, пишет Daily Mail.

На странице в соцсети Рид опубликовала два фото, до потери веса и после перенесенной кальцифилаксии, показав ужасающие последствия редкого заболевания крови и того, как они отразились на ее фигуре и коже.

"Ремиссия, 100 фунтов + моя борьба с кальцифилаксией — редким заболеванием, которое мне диагностировали, полностью перевернувшее мою жизнь и заставившее меня задуматься, насколько я на самом деле сильна… У меня лично было более 30 болезненных открытых ран, а уровень смертности от кальцифилаксии превышает 80% из-за инфекции (основная причина смерти), и я боялась, что не выживу", – говорит она в подписи.

Кальцифилаксия изуродовала кожу Лекси

Однако, несмотря на боль и страх, героиня обнаружила, что ее желание жить и выздороветь было куда сильнее.

"Я боролась изо всех сил, чтобы выжить в одной из самых тяжелых битв в моей жизни. На этой фотографии показано не только то, как я потеряла вес, но и то, как я снова борюсь за жизнь, исцеляюсь и отказываюсь принимать жизнь как должное. Иногда жизнь сбивает нас с толку и заставляет задуматься, насколько мы на самом деле сильны, но самое главное – не сдаваться, несмотря на то, с чем мы сталкиваемся или на страх – начните сегодня!" – добавила она, говоря о лечении ран, покрывавших ее тело, которое продолжалось 59 недель.

Болезнь, изменившая жизнь

В 2016 году Лекси весила 220 килограммов, однако ей удалось сбросить 140 кг. Часть веса она снова набрала во время пандемии, когда она внезапно заболела и в 2022-м попала в отделение интенсивной терапии с необъяснимой почечной недостаточностью. Врачам пришлось ввести пациентку в медикаментозную кому, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи ввели Лекси в медикаментозную кому

Позже ей провели диализ, и Лекси некоторое время передвигалась в инвалидной коляске.

Девушке пришлось передвигаться на инвалидной коляске

Муж Лекси, Дэнни, сообщил через Instagram, что она была госпитализирована после того, как "не могла есть ничего" и начала "вести себя по-другому".

Поскольку у пары нет страховки, деньги на лечение им помогли собрать неравнодушные люди на платформе GoFundMe. Было пожертвовано более $60 тысяч.

Пока врачи думают, нужна ли ей пересадка почки, Лекси находится на диализе и работает над восстановлением.

История похудения, ставшая вирусной

Лекси и Дэнни прославились в 2016 году после того, как их история похудания стала вирусной. Поженившиеся в 2015 году, на двоих они весили 347 килограммов и съедали в общей сложности 8000 калорий в день. В первый день Нового года они решили, что пора сбрасывать вес.

Муж и жена заменили фаст-фуд домашней едой и начали ходить в спортзал пять-шесть раз в неделю. За два года Лекси похудела на 80 кг, а Дэнни – на 43 кг.

Лэкси и Дэнни вместе со школы

"У нас не было плана питания, операции, личного тренера, но мы были друг у друга и внутренняя мотивация усердно работать каждый божий день", — написала Лекси в Instagram в 2017 году.

Девушка отметила, что они понятия не имели, что через шесть месяцев после принятия решения они станут "совершенно другой парой".

"Может быть, мы и похудели, но мы стали ближе друг к другу. Фунт за фунтом, шаг за шагом, день за днем — мы изменили нашу жизнь и превратили наши тела в тех людей, которыми мы всегда хотели быть", — поделилась она.

В 2018 году Лекси удалили три килограмма лишней кожи. Операция заняла девять часов. В будущем американка планирует еще раз пройти эту процедуру. Ее муж продолжает поддерживать ее и любит ее, несмотря на то, как болезнь повлияла на ее фигуру.

Что такое кальцифилаксия?

Кальцифилаксия — серьезное, редкое заболевание, при котором кальций накапливается в мелких кровеносных сосудах жировой и кожной тканей. Оно вызывает образование тромбов, болезненные язвы на коже и может спровоцировать серьезные инфекции, которые могут привести к смерти. У людей с кальцифилаксией обычно наблюдается почечная недостаточность, они находятся на диализе или перенесли трансплантацию почки. Это состояние также может возникнуть у людей без заболеваний почек.

Точная причина кальцифилаксии неизвестна, но недавние исследования показали, что у большинства людей с этим заболеванием наблюдаются нарушения факторов свертывания крови.

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