Принц Гарри и король Чарльз предприняли "маленькие шаги" к восстановлению отношений, — СМИ

Принц Гарри был благодарен за возможность поговорить напрямую со своим отцом. Он надеется в будущем видеть свою семью как можно чаще.

Когда король Чарльз ІІІ сообщил о своем диагнозе рака, принц Гарри немедленно сел в самолет из Калифорнии в Великобританию, чтобы увидеть своего отца – положительный знак после многих лет напряжения между герцогом Сассекским и королевской семьей, пишет Рeople.

Инсайдер дворца рассказал журналистам, что и отец, и сын предприняли "маленькие шаги" к исправлению своих испорченных отношений.

"Я уверен, что это было эмоционально истощающе для них обоих, но это был шаг в правильном направлении. Это был позитивный шаг", — заявил источник издания.

Принц Гарри Фото: Getty Images

По его мнению, прилетев ночью из Лос-Анджелеса, принц Гарри хотел бы иметь больше отведенных 30 минут, но "был благодарен за возможность поговорить напрямую со своим отцом и показать свое поддержку ему".

39-летний принц Гарри рассказал о своей встречи с 75-летним королем в программе "Доброе утро, Америка" в прошлом месяце во время своей поездки в Канаду. Когда его спросили, как он впервые узнал о диагнозе рака у своего отца, Гарри ответил: "Я говорил с ним. Я прыгнул в самолет и поехал навестить его, как только смог. Послушайте, я люблю свою семью. Тот факт, что я смог сесть в самолет, поехать, увидеться с ним и провести с ним любое время, я благодарен за это", — сказал Гарри в интервью.

Принц Гарри также поделился, что у него запланированы новые поездки в свою родную страну и он надеется "видеть свою семью как можно чаще". Инсайдер считает, что примирение принца Гарри со старшим братом остается маловероятным и еще более сомнительно, что король Карл станет посредником в примирении двух своих сыновей.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Об отношениях сыновей короля Великобритании Чарльза ІІІ ранее высказалась королевский биограф Ингрид Сьюард: "Конечно, он (король Чарльз — ред.) хотел бы, чтобы Гарри перестал быть блудным сыном и вернулся. И был бы гораздо счастливее, если бы Уильям и Гарри снова стали друзьями. Но он понимает, что этого не произойдет".

Напомним, 28 февраля сообщалось, что принц Гарри хочет приехать с детьми в Великобританию. Герцог Сассекский рассматривает возможность визита в Европу вместе с семьей в честь 10-летия Игр Непокоренных. Впрочем, Меган Маркл может быть против идеи мужа.