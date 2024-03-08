Мерлин Монро, Одри Хепберн и принцесса Монако: какие духи выбирали знаменитости (фото)

Кинодивы, знаменитые танцовщицы и супруги монархов отдавали предпочтение ароматом цветочной и восточной групп. А парфюм для Грейс Келли и Одри Хепберн и вовсе создали на заказ.

Любимые духи Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, несмотря на свою историю не в одно десятилетие, остаются популярными и по сей день. О том, какой парфюм предпочитали звезды мирового кино, написал "Обозреватель".

Мэрелин Монро

Одна из самых известных блондинок Голливуда отдавала предпочтение духам Chanel №5, которые уже стали "золотой классикой" в мире парфюмерии. Этот аромат для женщин принадлежит к группе цветочные альдегидные. Chanel No 5 Parfum выпущен в 1921 году. Сочетает в себе ноты иланг-иланга, бергамота, лимона, жасмина, ландыша и сандала.

Кроме них кинодива также пользовалась духами Rose Geranium от Floris. Флакончик этого парфюма Монро брала с собой на съемочную площадку знаменитого фильма "В джазе только девушки". Лист этого средиземноморского цветка радостно выражает легкие и сияющие верхние ноты. Абсолют розовой герани гармонирует с нежной свежестью нот розы и пиона, сублимированных на фоне соблазнительных и волшебных оттенков белого мускуса.

Легендарная голливудская блондинка отдавала предпочтение Chanel No 5 Parfum Фото: Getty Images

Рита Хейворт

Американская актриса и танцовщица пользовалась духами Shalimar, созданными парфюмером Раймондом Герленом. Они принадлежат к группе восточные гурманские. Композиция содержит нотки бергамота, жасмина, ириса, розы и бальзамические ноты восточных ароматов. Аромат получил свое название в честь знаменитых садов Шалимар в провинции Лахор (современный Пакистан).

Рита Хейворт пользовалась духами Shalimar Фото: Wikipedia

Элизабет Тейлор

Отдавала предпочтение аромату Bal a Versailles от Jean Desprez. Аромат принадлежит к группе восточные. Был выпущен в 1962 году. Верхние ноты аромата — это цветок апельсина, жасмин и почки черной смородины. Средние ноты поражают сочетанием запахов кожи, пачули и сирени. К слову, свой любимый аромат Тейлор в свое время презентовала певцу Майкл Джексону. После этого он начал пользоваться только этим ароматом.

Элизабет Тейлор была верна аромату Bal a Versailles от Jean Desprez Фото: Getty Images

Грейс Келли

В день своего бракосочетания актриса и будущая принцесса Монако шла под венец с капелькой аромата Fleurissimo от Creed. Был выпущен в 1956 году. Сладкий и целомудренный, женственный, игривый и немного дразнящий парфюм Fleurissimo был создан парфюмерами Creed для легендарной голливудской актрисы. Раскрывается он изящным и сложным букетом запахов из флорентийского ириса, болгарских роз и опьяняющей туберозы. А базовые ноты аромата составляют корень ириса, сандал и кедр.

Будущая принцесса Монако получила в подарок ко дню своего бракосочетания аромат Fleurissimo от Creed Фото: Getty Images

Одри Хепберн

Для британской модели и танцовщицы был создан аромат L'Interdit от Givenchy. Этот аромат принадлежит к группе цветочные альдегидные и был выпущен в 1957 году. Верхние ноты сочетают в себе клубнику, персик и бергамот. Далее парфюм раскрывается свежестью ириса, фиалки, жасмина и ландыша. Базовые ноты составляют сандал, амбра и ветивер.

Для Одри Хепберн в свое время создали духи L'Interdit

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно наносить духи, чтобы запах держался как можно дольше. Духи — это искусственные ароматы, которые имеют приятный запах и используются для усиления естественного запаха тела. Каждая женщина и мужчина используют духи для уверенности и привлекательности, поэтому могут тратить на приобретение ароматов немалые средства.