Показать все: 7 смелых и дерзких платьев афтепати премии "Оскар 2024" (фото, видео)

На вечеринке Vanity Fair звезды не ограничивали себя и выбирали наряды, исходя из личных предпочтений. Неудивительно, что откровенные ансамбли надели многие знаменитости.

Если на красной дорожке церемонии премии "Оскар 2024" голливудские звезды придерживались дресс-кода, выбирая элегантные и чопорные платья, то на афтепати мероприятия, традиционной вечеринке от Vanity Fair, некоторые знаменитости решили скромничать поменьше и выбрали довольно смелые и дерзкие наряды. Фокус представляет парад чересчур сексуальных и откровенных нарядов.

Крисси Тайген в Oscar de la Renta

38-летняя модель, телеведущая и писательница Крисси Тайген выбрала для афтепати серебристое платье от Oscar de la Renta. Оно было полностью прозрачным благодаря вырезам, образованным узором из цветов и листьев, которые колебались между цветочным узором 70-х и абстракцией. Юбка платья представляла собой продолжение цветочной бахромы.

Образ звезда дополнила прозрачными туфлями на каблуках, бриллиантовыми серьгами и кольцами, а в руках держала клатч в тон платью.

Фото: Getty

Кендалл Дженнер в Maison Margiela Couture

28-летняя американская модель Кендалл Дженнер пришла на вечеринку, сделав акцент на прозрачный силуэт, кружевные детали и шикарный гламур. Девугка быбрала черное прозрачное платье в пол от Maison Margiela Couture.

Кендалл Дженнер произвела фурор на вечеринке после церемонии вручения "Оскара-2024" своим ярким появлением в черном платье из коллекции Maison Margiela весна-лето 2024. Прозрачная ткань на груди была украшена глубоким вырезом и декоративным черным цветочным узором, который переходит в вырезы в форме облаков ниже по платью, подчеркивая общий вид. Оно выполнено из прозрачного материала по всей длине. Прозрачный силуэт, расклешенный низ в сеточку и скульптурная талия — прекрасный пример модной изысканности, делающий ее смелый и дерзкий наряд настоящим шедевром.

Что касается аксессуаров, Дженнер придерживалась минимализма, просто дополнив образ серьгами в форме ракушки, усыпанными бриллиантовым паве, и парой черных туфель на высоком каблуке.

Марго Робби в образе Mugler

На вечеринке в Беверли-Хиллз Марго Робби выбрала рискованный образ, надев золотой корсет-боди Mugler, расшитый камнями и пайетками, из коллекции весна/лето 1996. Бедра актрисы только слегка покрывали блестки, свисающие с корсета. Она добавила коричневую шелковую накидку, которая сделала ее ансамбль несколько скромнее.

К нему Робби обула золотые босоножки на каблуке со шнуровкой.

Ваннеса Хадженс в Vera Wang Couture

35-летняя актриса и певица Ваннеса Хадженс надела совершенно прозрачный черный наряд в пол от Vera Wang Couture, демонстрируя черное белье и округлившийся живот. Свои темные локоны она уложила в красивые каскадные локоны и дополнила ансамбль эффектными золотыми серьгами.

Эмили Ратаковски в Jacquemus

На вечеринку 32-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски надела скульптурное белое платье в пол от Jacquemus из коллекции весна/лето 2024, которое облегало ее талию и имело форму наклонного асимметричного лифа. В каком-то смысле эта форма изображала ее женщиной, выходящей из скалы, привнося на красную дорожку ощущение артистизма и чувственности. Модель решила обойтись без аксессуаров.

Фото: Getty

Аня Тейлор-Джой в Miss Sohee

Актриса привлекла внимание, когда она прибыла на вечеринку Vanity Fair в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз в очень необычном ансамбле. Она надела черное мини-платье Miss Sohee с очень глубоким вырезом и прозрачный черный бюстгальтер с украшениями.

Образ она завершила колготками и туфлями на шпильке, а также дополнила эффектным серебряным головным убором.

Фото: Getty

Анитта

30-летняя бразильская певица Анитта, пожалуй, надела самое смелое платье на вечеринку. Она щеголяла в длинном и польностью прозрачном платье, вязанном крючком, надев под него трусики-стринги телесного цвета и добавив к ансамблю жемчужные украшения. Все присутствующие могли без проблем рассмотреть ее грудь, поскольку она не стала надевать бюстгальтер. Гламура образу добавили серьги и серебристые туфли на шпильке.

Фото: Getty

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