5 идеальных брюк, которые стоит иметь в гардеробе на весну (фото)

Брюки — неотъемлемый атрибут любого гардероба. И если раньше это считалось исключительно мужской одеждой, то сейчас ни одна женщина не сможет представить свою жизнь без брюк. Конечно, важны их вариации, фасоны и цвета, которые будут делать вас женственной.

Основное правило выбора — если нужны универсальные брюки на несколько сезонов, отдавайте предпочтение базовым моделям актуального кроя без лишнего декора и элементов. Они легко подружатся с другими вещами вашего гардероба. Изюминку можно добавить аксессуарами и другими элементами одежды. Если брюки с яркими, необычными деталями, интересненькие, тогда уже они являются акцентом и под них нужно собирать весь комплект. Можно и так, и так, но первый способ проще. Фокус подготовил подборку вариантов идеальных женских брюк, которые будут актуальны весной 2024.

Палаццо

Брюки палаццо — популярный тренд женской моды. Это брюки с высокой талией, широкими штанинами, которые струятся и удобны в носке. Их можно стилизовать по-разному: надеть блузку и туфли на каблуках для более официального вида или одеть футболку и кроссовки для повседневного наряда. Брюки палаццо являются универсальными и подходят для многих типов фигуры, что делает их основным элементом любого гардероба. Грациозные и стройные палаццо — это многолетний тренд. Длина в пол, потому что главное правило — чем шире брюки, тем длиннее они должны быть.

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Клеш

Брюки клеш в последнее время стали популярным трендом в женской моде, предлагая удобную и стильную альтернативу узким джинсам. Брюки клеш — не менее стильный, и даже более универсальный вариант. Клеш добавляет +100% к визуальной стройности силуэта.

Прямые свободные

Свободные, классические, со стрелками или без. Длина — до середины пятки обуви или ниже. Брюки с прямыми штанинами сейчас в тренде в мире моды. Они предлагают изящный и сшитый вид. Кроме того, они создают вневременной стиль, который легко вписать в любой гардероб. Обратите внимание на прямые брюки разных цветов и тканей, чтобы быть в тренде!

Слимс

Длина по щиколотку — вариант прямых брюк слимс, дудочек, или зауженных к низу. Брюки приталенного кроя — модный выбор, который пользуется популярностью уже несколько лет. Они имеют изящный и стильный вид, что делает их универсальными для разнообразных случаев. Независимо от того, собираетесь ли вы в повседневном стиле или изысканном вечернем наряде, брюки приталенного кроя помогут вам создать современный и модный вид.

Кожаные брюки

Отдельно стоит отметить кожаные брюки. Это могут быть классические оттенки — черный или коричневый, так и более интересные и яркие варианты. Именно они могут стать изюминкой вашего образа. Кожаные брюки — модный тренд, который в последнее время стал популярным. Их можно стилизовать по-разному, от сочетания их с повседневной футболкой с графическим рисунком для уличного образа до одевания их с блузкой и каблуками для более изысканного наряда.

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