90-летняя Джоан Коллинз в гламурном платье сходила на вечеринку Chanel в Лос-Анджелесе (фото)

Звезда сериала "Династия" в ослепительном наряде посетила праздничный ужин. Она с удовольствием фотографировалась с гостями мероприятия.

Британская актриса Джоан Коллинз вместе со своим мужем, 59-летним Перси Гибсоном присутствовали на ежегодном предоскаровском ужине Chanel в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Специальный ужин состоялся в отеле "Беверли-Хиллз" всего за день до 96-й церемонии вручения премии "Оскар". На праздничном мероприятии 90-летняя Джоан продемонстрировала свою бросающую вызов возрасту фигуру в гламурном в черном платье-миди с глубоким вырезом, украшенным пайетками. Талию она подчеркнула кожаным поясом.

Актриса Джоан Коллинз Фото: Getty Images

Под платье Коллинз обула черные туфли на каблуках, в руках у нее был небольшой черный клатч. Знаменитость дополнила свой ансамбль ослепительными эффектными серебряными украшениями.

Супруг актрисы, актер Перси Гибсон выглядел невероятно щеголеватым в темно-синем смокинге, белоснежной рубашке с серебряным галстуком.

Актриса Джоан Коллинз с мужем Перси Гибсоном Фото: Getty Images

В прошлом году Джоан отпраздновала 20-летие супружеской жизни с Перси, ее пятым мужем. Гибсон на 31 год младше Коллинз. Легендарная актриса обменялась клятвами с голливудским кинопродюсером в лондонском отеле Claridge's 17 февраля 2002 года. Ранее она состояла в браке с Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

В Голливуде Перси известен как продюсер, прежде всего по фильму "Кто хочет стать миллионером". "Он обо всем позаботится. Он заботится о моих детях и обо всех наших финансах. Он любовь всей моей жизни. Это отличный брак, прекрасные отношения", — рассказала Джоан журналистам.

Напомним, 19 января 90-летняя Джоан Коллинз рассказала о секретах красоты. Звезда сериала "Династия" появилась на последней церемонии "Эмми". И выглядела просто потрясающе в своем преклонном возрасте.