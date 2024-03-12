Кэти Прайс предстанет перед судом за вождение автомобиля без страховки и прав (фото)

Модель неоднократно лишали прав на вождение автомобиля. Кроме этого, Прайс признали банкротом.

Британская гламурная модель и писательница Кэти Прайс предстанет перед мировым судом Нортгемптона во вторник, 12 марта, после обвинения в вождении без страховки и прав, сообщает Мirror.

45-летняя знаменитость села за руль своего Range Rover без водительских прав. В декабре 2021 года ее лишили права на вождение на два года после того, как она разбила свой BMW на трассе недалеко от Партридж-Грин. Мама пятерых детей также была приговорена к 16 неделям условного тюремного заключения за вождение в нетрезвом виде. После инцидента выяснилось, что Кэти ранее пять раз запрещали вождение.

Модель Кэти Прайс Фото: instagram.com/katieprice

Кроме этого, ранее звезду реалити-шоу признали банкротом. Прайс после добровольного соглашения по долгам, но не произвела ни одной выплаты.

Было вынесено постановление о перечислении денег из любой зарплаты в счет долгов Прайса. В список были включены четыре компании, в том числе сайт подписки только для взрослых OnlyFans, а также фотоагентство Backgrid. Судья Кэтрин Бертон заявила, что четыре компании "обязаны вычитать 40% дохода, надлежащего выплате Прайс" каждый месяц в течение следующих 36 месяцев.

Напомним, 7 марта сообщалось, что 56-летняя Памела Андерсон снялась в полностью прозрачном комбинезоне. Модель продолжает настаивать на том, что жизнь без маски, макияжа и фильтров – настоящая. Она хочет стать примером для молодого поколения.