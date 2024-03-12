Сиенна Миллер с бойфрендом Оли Грином посетили театральную постановку в Лондоне (фото)

С февраля 2022 года Сиенна состоит в отношениях с манекенщиком и актером Оли Грином. В январе 2024 года Миллер родила от него дочь.

Британская актриса и фотомодель Сиенна Миллер и ее бойфренд Оли Грин были замечены фотографами, когда покидали театр Playhouse в Лондоне 11 марта вечером. Походже, пара была в приподнятом настроении, сообщает Daily Mail.

42-летняя актриса, у которая в январе родила дочь, выглядела очень стильно в длинном черном кожаном пальто. Свой образ она дополнила темно-синими брюками с высокой талией, массивным ремнем в тон и черным топом. Звезда "Анатомии скандала" обула черные кожаные ботинки на высоких каблуках.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

Свои светлые локоны Сиенна уложила в аккуратную прическу. Из украшений на ней были золотые серьги, а в руках она держала черный клатч. Знаменитость нанесла гламурную палитру макияжа, в том числе ярко-красную помаду.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

Тем временем 27-летний Оли Грин надел открытый серый кардиган и черную куртку поверх простой белой футболки и джинсов. Он был обут в коричневые грубые потертые ботинки.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

В постановке, которую посетила пара, актриса Кара Делевинь дебютировала на сцене в роли Салли Боулз вместе с Оливье Тредэуэем Люком. По мнению критиков, это та уникальная постановка "Кабаре", открытая в декабре 2021 года, получила признание критиков и публики и получила широкое признание как высший театральный опыт. Спектакль также получил три престижные премии Critics Circle Awards, а также театральную премию Evening Standard за лучший дизайн для дизайнера Тома Скатта.

Напомним, 6 марта сообщалось, что Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже. У фотомодели было много романов. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.