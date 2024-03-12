Выбросьте эти вещи из гардероба: стилист рассказала, какая одежда старит женщин

Каждая женщина мечтает выглядеть моложе чем есть на самом деле по цифре в ее паспорте. Именно поэтому мы стремимся найти идеальную одежду, которая сделает наш привлекательнее и моложе.

Но есть такие вещи, которые в любом возрасте могут добавить женщине лишних лет. Какие именно вещи лучше не покупать в свой гардероб рассказала персональный стилист Яна Щебельская.

Большие цветочные платья

Цветочные платья могут быть элегантными и стильными, а также добавлять женщине женственности и очарования. Однако, во многих случаях неправильно подобранный фасон, цвет и дизайн визуально могут добавить женщине возраста.

"Обычно, это большие цветы на темном фоне. Когда вы их надеваете, то идет сплошное платье, вас мы не видим за ним. Лучше выбирайте однотонные варианты платьев. Тогда платье будет украшать только вас",- убеждена стилист.

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Обувь с отголосками ретро

Ретро обувь с отголосками прошлых эпох может добавить женщине шарма и стиля. Это может быть, например, обувь с дизайном 60-х, 70-х или даже 80-х годов. Такая обувь может иметь характерные элементы того времени, которые придают ей уникальности и привлекательности.

Однако, в некоторых случаях, например, неправильно совмещенный образ, этот вариант добавит только возраста. Кроме этого, обувь с округлым носком в ретро стиле может сделать из вас бабушку. С обувью в ретро стиле стоит быть осторожным. Если вы хотите стилизовать ее с современными вариантами одежды, то скорее всего вы рискуете выглядеть старше своего возраста.

сумки

Сумка одна из важнейших деталей в женском гардеробе. Именно поэтому также стоит быть очень осторожным в подборе этого аксессуара. Некоторые модели, например, сумки с деревянными ручками, цветные сумки, или большие сумки-портфели из 80-х способны визуально добавить женщине несколько лишних лет. По словам Яны Щебельской, лучше выбирать лаконичные, базовые модели.

Капри

Брюки-капри — тренд, который возвращается и уже в 2024 году снова будет актуальным. Капри брюки были популярны в 1950-60-х годах и снова становятся модными. Однако, по мнению стилиста этот вариант одежды старит женщин.

"Никому не надо отдавать. Надо просто утилизировать. Капри ни одну фигуру не сделают красивой. В замен лучше выбрать базовые брюки и джинсы, или бермуды",- уверяет стилист.

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