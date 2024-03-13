"Я советско-русская украинка": Повалий разозлила украинцев новым заявлением (видео)

Певица, которая раньше получила российское гражданство, заявила, что хочет выпустить альбом с украинскими и российскими песнями. Также Повалий высказалась о своей национальности.

Певица Таисия Повалий, которая приняла сторону РФ в войне с Украиной, заявила о том, что она — "Советская украинка". Об этом артистка сказала в интервью российскому новостному порталу Popcake.tv.

В разговоре с российскими журналистами Повалий упомянула, что хочет записать новый альбом, в котором будут как песни на русском, так и украинском языках. И что выпуск такого песенного сборника она считает своей миссией.

"Я очень хочу выпустить украинско-российский альбом. Там будут и украинские, и российские песни", — сказала Повалий.

Она также добавила, что считает себя "русской украинкой" и, немного подумав, Повалий уточнила, что себя она идентифицирует даже как "советско-русскую украинку".

"Я же русская украинка. Я советско-русская украинка", — сказала певица.

Пользователи соцсети в комментариях негативно отреагировали на такое заявление артистки:

Продажная ты, а не украинка.

Не смей об Украине даже вспоминать.

Не вспоминай Украину! Люди гибнут, а ты — продажная тварь.

Противно смотреть. В Украину тебе ни мыслями, ни ногами.

Дура старая, а не украинка.

Забудь украинский язык и не позорь нашу страну. Ты не достойна разговаривать на этом языке. Противно смотреть.

Напомним, в конце октября 2023 года стало известно, что Таисия Повалий получила гражданство РФ. Гражданство страны-агрессора артистка получила 24 августа 2023 года, на День Независимости Украины

А в конце января 2023 года Таисия Повалий впервые высказалась о войне в Украине. Она отметила, что считает Путина спасителем всего мира от нацизма.