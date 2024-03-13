Майкл Калвер, сыгравший в "Звездных войнах", умер в возрасте 85 лет

Британский актер чаще играл в театре, но успел создать незабываемые образы на экране. В культовых "Звездных войнах" он сыграл капитана Лорта Ниду.

Актер "Звездных войн" Майкл Калвер умер в возрасте 85 лет. В культовой франшизе британец исполнил роль капитана Лорта Ниды, казненного Дартом Вейдером. Об этом пишет Daily Mail.

Британский актер Майкл Калвер, прославившийся своей эпизодической ролью в культовой научно-фантастической эпопее "Звездные войны: Империя наносит ответный удар", скончался в возрасте 85 лет. Об этом объявил его агент в среду, сообщив, что у актера были проблемы со здоровьем, но не сообщив причину смерти.

Карьера Калвера, охватывающая более 50 лет, включает заметные роли в фильмах "Шерлок Холмс", "Путешествие в Индию", "Секретная армия" и, конечно же, одна из самых запоминающихся сцен смерти во франшизе "Звездных войн".

Майкл Калвер в роли Лорта Ниды

Также он сыграл роль аббата в популярном детективном сериале "Брат Кадфаэль".

В 2000 гг. Майкл практически отказался от актерской деятельности, чтобы сосредоточить свои усилия на политической активности.

"Для меня было честью представлять Майкла на протяжении последнего десятилетия и приглашать его на некоторые из лучших мероприятий "Звездных войн" в Великобритании и Европе", — отметил агент актера, сказав, что он был очень скромен и не оценивал свою роль в "Звездных войнах", как что-то значительное. Так что когда он попал на тематическую конференцию Celebration в Чикаго в 2019 году, то буквально потерял дар речи, когда увидел очередь из почти 200 человек, ожидающих его увидеть.

Калвер родился в Хэмпстеде в семье актеров Вест-Энда Роланда Калвера и Дафны Рай. Калвер начал свою карьеру на сцене Репертуарного театра Данди, где за два года он появился в 35 пьесах, среди которых Оскар Уайльд, Теннесси Уильямс, Артур Миллер.

Позже он перешел к классическому Шекспиру и играл в знаменитом театре "Олд Вик".

Его первая, не указанная в титрах роль в кино состоялась в 1963 году, когда он появился в классическом фильме о Джеймсе Бонде "Из России с любовью". Два года спустя он вернется в шпионскую франшизу, сыграв члена экипажа "Шаровой молнии".

Калвер начал свою карьеру в театре, а в начале 1960-х годов перешел на телевидение и кино.

Напомним, ранее умер Акира Торияма — автор манги Dragon Ball и дизайнер персонажей серии Dragon Quest.

Также в СМИ появилась часть завещания 54-летнего актера Мэттью Перри, который скоропостижно скончался четыре месяца назад. Как выяснилось, актер заранее подготовил документы в которых завещал свое имущество опекунам траст "Alvy Singer Living Trust", который назван в честь персонажа Вуди Аллена в "Энни Холл". Бенефициарами этого траста являются родители покойного актера Джон Перри и Сюзанна Моррисон. Также в списке бенефициаров есть его сводные сестры — Кейтлин Моррисон и Рэйчел Данн.

И в завещании Перри упомянул детей. Официально актер не имеет потомков и не является биологическим отцом. Однако, вероятно, актер перестраховался и указал в завещании пункт, которым категорически отказывается от отцовства любых детей.