"Если бы я внезапно умер, люди были бы шокированы": отчим Мэтью Перри рассказал о вещих словах пасынка накануне смерти

Мэтью Перри накануне своей смерти сказал пророческие слова, которые вскоре стали реальностью. Отчим актрисы впервые после смерти Перри дал большое интервью об актере.

76-летний канадский журналист и актер Кит Моррисон, который по совместительству был отчимом покойного актера Мэттью Перри, который прославился ролью в сериале "Друзья", впервые после смерти пасынка дал откровенное интервью о его жизни. Подробности разговора обнародовало издание TODAY.

"О его смерти сотни раз говорили мне другие люди. Это еще не исчезло. Это с тобой каждый день. Это с вами все время. И есть какой-то новый аспект, который атакует ваш мозг, и это нелегко", — прокомментировал потерю пасынка, который внезапно умер почти 5 месяцев назад.

Напомним, 28 октября 2023 года актера Мэтью Перри нашли мертвым в джакузи в его доме Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. В ночь смерти 76-летний Моррисон был на месте трагедии вместе со своей женой и матерью Перри Сюзанной Лэнгфорд Перри.

"Это особенно (нелегко) для его мамы. Я не думаю, что я скажу слишком много, если расскажу,, что в конце его жизни они были ближе, чем я видел их в течение десятилетий. Постоянно писали друг другу сообщения, он делился с ней тем, чем пожилые мужчины не делятся с матерями", — рассказал Моррисон

В своем рассказе отчим Перри, рассказал, что перед смертью актер был в хорошем месте. Стоит отметить, что накануне смерти Перри выпустил свою книгу в которой открыто рассказал о борьбе с зависимостью. В своих мемуарах-бестселлерах он написал о многочисленных реабилитациях и рассказал, что жил в заведении во время съемок знаменитого сериала "Друзей".

"Он был счастлив и сказал это. Он давно этого не говорил. И как он сам сказал: "Если бы я внезапно умер, люди были бы шокированы, но не очень много людей были бы удивлены". И он был прав", — рассказал об одном из разговоров с актером Моррисон.

На вопрос журналиста, был ли отчим удивлен, когда узнав о смерти Перри, он ответил: "Эти новости никогда не хотелось бы получить, но ты думаешь, что однажды ты услышишь это. Да, и нет, я думаю, это ответ на этот вопрос".

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Перри с отчимом Фото: Instagram mattyperry4

Моррисон также рассказал, какие отношения имел с Перри, ведь он женился на его матери в 1981 году, когда актеру было 12 лет.

"Мы хорошо поладили. Я никогда не пытался заменить его папу, но я был рядом с ним, и он это знал", — сказал корреспондент.

Моррисон поддерживал Перри "насколько это было возможно" от вершин его славы в "Друзьях" до падений его борьбы с зависимостью и многочисленных поездок в реабилитационный центр.

Также Моррис отметил, что Перри был великим человеком, который всегда был в центре внимания.

"Он всегда был в центре внимания, где бы ни был. Такая личность. Он был тупой. Он был смешной. Он был едким. Но даже если он не сказал ни слова, он был в центре внимания. И да, этого уже нет, но вы все еще чувствуете эхо этого везде".

Стоит отметить, что после смерти актера его родители основали фонд Мэтью Перри, чтобы помогать людям, которые борются с проблемами зависимости. Цель фонда состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь организациям, которые пытаются определить болезнь и как бороться с ней, а также агентствам и организациям, которые специально помогают спасать людей в сложных ситуациях.

Напомним, ранее мы писали, что Мэтт Леблан впервые после смерти Мэттью Перри заговорил о трагическом событии: актер до сих пор должен деньги своему другу. Кроме этого, Фокус писал, Дженнифер Энистон рассказала о состоянии Мэттью Перри перед смертью.