"Люблю до луны и обратно": Пэрис Хилтон поздравила свою маму и показала редкие фото с семьей

Кэти Хилтон, вырастившая четырех детей, празднует свое 65-летие. В четь юбилея матери Пэрис Хилтон опубликовала фото родного человека в молодые годы.

Американская актриса Пэрис Хилтон показала архивные фотографии с мамой по случаю ее 65-летия. Снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По случаю праздника наследница сети гостиниц Hilton на своей странице в Instagram разместила трогательное сообщение, посвященное родному человеку и изложило редкие архивные фотографии.

С Днем Рождения королеву — мою маму Кэти Хилтон. Празднование твоего сегодняшнего дня — это дань уважения невероятному влиянию, которое ты оказала не только на меня, но и на всех, кому посчастливилось оказаться на твоей орбите. Пусть этот год принесет тебе столько же радости и счастья, сколько ты приносишь всем вокруг тебя. Люблю тебя до луны и обратно", — написала Пэрис.

Она также добавила, что стойкость и сострадание Кетти научили ее, как жить с улыбкой и сердцем, исполненным любви. Пэрис Хилтон призналась, что мама для нее всегда была опорой, вдохновением и просто самой лучшей.

"В твой особый день я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты настоящая, любящая и просто незаменимая", — резюмировала актриса, поздравляя близкого человека.

Также Пэрис опубликовала раритетные фотографии со своей семьей. На одной из них Кэти Хилтон сидит возле окна с двумя своими дочерьми: старшей Пэрис и младшей Ники. Девочки одеты в нежно-розовые платья, их прически украшены бантами такого же цвета. На самой Кэти платье насыщенного розового цвета, которое она дополнила золотыми серьгами и колье.

Кэти Хилтон и две ее старшие дочери Фото: Instagram parishilton

Еще одно — теперь уже черно-белое фото — изображает семью Хилтон в полном составе. На переднем плане в нарядных платьях стоят Пэрис и Ники, а за их спинами — Кэти Хилтон с мужем Ричардом. Женщина одета в светлую нарядную блузу. Свой образ она дополнила теми же сережками и колье, что и на предыдущем фото, добавя к ним только браслет.

Маленькие Пэрис и Ники Хилтон с родителями Фото: Instagram parishilton

Еще один снимок сделан, очевидно, в рождественские праздники, так как за спиной у четы Хилтон виднеется заснеженная елка, украшенная серебренными шарами. Пэрис и Ники на нем снова в нарядных платьях. А Кэтрин одета в черную кружевную блузу. Длинные светлые волосы она уложила в прическу и сделала начос.

Кэти Хилтон с мужем Ричардом и дочерьми Фото: Instagram parishilton

Пэрис также показала снимок, на котором она не только со своей младшей сестрой и родителями, но и с одним из младших братьев. Маленького сына держит на руках Ричард Хилтон. А рядом с ним стоит Кэтти в нарядном белом платье с открытыми плечами, на которые спадают ее светлые завитые локоны.

Пэрис Хилтон с мамой, отцом, младшей сестрой и братом Фото: Instagram parishilton

Кроме того американская актриса показала себя уже во взрослом возрасте рядом с дорогим человеком. На этом фото Пэрис и Кэти стоят рядом. Мама обнимает дочь за талию. Между женщинами можно заметить разительное внешнее сходство. Пэрис на этом фото позирует в светло-сером блестящем мини-платье, а Кэти стоит в ярко-розовом платье я широкими рукавами.

Пэрис Хилтон со своей мамой во взрослом возрасте Фото: Instagram parishilton

Напомним, в конце февраля Пэрис Хилтон показала подросшего сына. Феникс родился в начале 2023 года. У него уже есть маленькая сестренка Лондон.

А в конце декабря 2023 года Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь Лондон. Девочка родилась в ноябре 2023 года. Двое детей знаменитости появились на свет с помощью суррогатных матерей.