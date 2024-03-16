Спит в клетке и гуляет на поводке: американка рассказала о своей тайной стороне (видео)

Блогер утверждает, что в клетке чувствует себя в больше безопасности, чем на кровати. У нее нет бойфренда, но есть друзья, которые разделяют ее интересы.

Социальные сети явили миру массу неординарных личностей, которые умеют удивлять, благодаря чему собирают тысячи подписчиков и развлекают их оригинальным контентом. А там и до всемирной славы недалеко, какой бы странной она не была. Например, американка, известная в Instagram как Meow (Мяу), которая прославилась тем, что идентифицирует себя как собака. Об этом говорит и ее страница в соцсети, и она сама в эфире KIIS FM на шоу Кайла Сэндилэндса и Джеки О.

Беседуя с ведущими, она призналась что спит в клетке, получает лакомства для собак и имеет "хендлеров", которые помогают присматривать за ней.

Мяу, которая ведет прямые трансляции на игровой платформе Twitch, объяснила, что она – далматинец, может лаять и бегать на четвереньках, когда перевоплощается в животное.

По ее словам, сон в клетке ей нравится больше.

"У меня там пастельные одеяла и пастельные подушки, что-то вроде нахождения в замкнутом пространстве. Я не знаю, заставляет ли это меня чувствовать себя в безопасности от мира или заставляет меня чувствовать, что мир в безопасности от меня, но это кажется комфорт наверняка! Мне оно подходит, практическое правило для собак таково: если они могут в нем стоять, значит, оно для них достаточно большое, поэтому пока я стою на четвереньках", — объяснила она.

Когда ее спросили, идентифицирует ли она себя как собаку или просто чувствует, что в ней есть собачий дух, Мяу пояснила, что она "девочка-собака", и рассказала, как она всегда любила "игры".

"Я думаю, что чудо, которое приходит с игрой и просто очарованием жизнью вокруг, — это прекрасно. Я не уверена, складывала ли я когда-нибудь два и два, что мне пришлось прекратить это, когда я стала взрослой. Я полагала, что как только я заработаю свои собственные деньги и заплачу за аренду, я смогу делать все, что захочу, и я хотела быть собакой!" – продолжила девушка.

У нее нет бойфренда, но ее компаньонами стали "хендлеры", которые водят ее на прогулки и кормят. Ни о какой романтике и сексе с ними речи нет, поскольку они – друзья героини, которые либо имеют схожие интересы, либо поддерживают ее образ жизни. Делается все это бесплатно.

"У меня есть кураторы. Что-то вроде дрессировщиков собак. Меня кормят, водят на прогулки, мы тренируемся, и это одно из моих любимых занятий, потому что я получаю угощения", — сообщила Мяу. Она любит измельченную курицу, вяленое мясо и даже печенье для собак.

Иногда девушка ест собачий корм, но разбавляет его другими продуктами, например, костным бульоном или чем-то еще для придания вкуса.

Косплеер сказала, что она чувствует себя "более человечной", соприкасаясь с "первобытной, животной" стороной своей личности, и ее не волнует, что о ней подумают другие:

"Я не сосредотачиваюсь на других людях и их реакции на меня, потому что в тот момент, когда я просто гоняюсь за мячом, будучи собакой, я хочу сидеть и играть перед тем, кто находится в центре моего внимания".

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