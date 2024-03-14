Состоялся эксклюзивный пресс-завтрак в ресторане Fenix

Инфлюенсеры, партнеры и представители СМИ посетили обновленное меню завтраков 7 марта. Презентация сопровождалась волшебными мелодиями саксофона. За отличное настроение отвечал ведущий события — непревзойденный Сергей Комаровский.

Гости смогли не только насладиться новыми позициями из меню, среди которых отдельный раздел ароматной утренней выпечки, но и принять участие в мастер-классе от бренд-шефа Сергея Башинского и шеф-кондитера Антона Штипы по приготовлению японского омлета с овощами и гуакамоле. Также Fenix угощал гостей просекко, которое сейчас безлимитно сопровождает неспешные завтраки каждые выходные с 9:00 до 15:00.

Мы были рады пригласить всех гостей в ресторан Fenix на это потрясающее событие и подарить вам весеннее настроение и вдохновение!

До новых встреч в Fenix!

Ресторан Fenix

Бул. Леси Украинки, 30А

096 998 98 96

https://fenixrestaurant.com.ua