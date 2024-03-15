Бывшая жена Трюдо появилась на обложке глянца и дала интервью о разводе

Софи Грегуар-Трюдо скоро выпускает свою первую книгу, посвященную психическому здоровью. А пока она стала звездой глянцевого журнала.

Софи Грегуар Трюдо, бывшая супруга Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, появилась на обложке ELLE и дала интервью о своей новой книге о психическом здоровье. 48-летняя Софи долгое время находилась под прицелом фотокамер. И потому для всех стало шоком ее решение развестись с Джастином Трюдо после 18 лет брака. Это заявление облетело международные новости и вызвало множество спекуляций и бесконечных статей о причинах расставания пары. Но расставание — это тема, которую Софи до сих пор отказывалась обсуждать в средствах массовой информации. Об этом пишет ELLE Quеbec.

С другой стороны, она всегда соглашалась говорить о том, что считает целью своей жизни: психическое здоровье, дело, которому она посвятила себя на протяжении десятилетий. В 2022 году она была названа первым национальным волонтером Канадской ассоциации психического здоровья, а недавно выступила на тему эмоциональной грамотности, равенства и психического здоровья на саммите Forbes 30/50, состоявшемся по случаю Международного женского дня в Абу-Даби.

Софи Трюдо

Поэтому выпуск 24 апреля ее книги "Между нами: лучше знать себя, лучше любить себя", в которой рассказывается о самопознании, принятии и расширении возможностей, имеет для нее большое значение. Книга сначала углубляется в личную жизнь и опыт Софи, а затем переходит к более широким темам, таким как психическое здоровье, травмы, межличностные отношения или воспитание детей.

"Я хочу быть в контакте с людьми. И еще я хочу подарить немного себя. Для меня это не просто книга; это связь, которую я строю с людьми, место, где я хочу, чтобы они чувствовали себя желанными", — отметила Софи.

В своей книге Софи немного рассказывает и о своей личной жизни. Например, о знакомстве с Джастином и об их первом свидании в 2003 году.

Софи Трюдо

"Он посмотрел на меня с таким вниманием, что я почувствовала, что переживаю особенный момент. Он сказал мне: "Мне тридцать один год. Я ждал тебя тридцать один год. Что, если мы пропустим этап "моя девушка" и сразу начнем с "моя невеста"?", — пишет Софи.

Джастин и Софи отпраздновали помолвку в 2004 году, поженились в 2005 году, а когда Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады (как и его отец Пьер Эллиот Трюдо) в 2015 году, у них родилось трое детей.

В Канаде, в отличие от того, что происходит в других странах, должность жены главы правительства не предполагает какого-либо официального титула, какой-либо конкретной функции или какого-либо кабинета, которым она могла бы руководить. Несмотря на это, многие считают Софи первой леди Канады, хотя она говорит, что никогда не считала себя таковой.

"Это была неофициальная позиция. Это было похоже на плавание по мутной воде. Поэтому я сделалв то, что должен был сделать. У меня не было конкретной роли или определенных обязанностей, поэтому мне было ясно, что я буду продолжать свой путь, уделяя особое внимание психическому здоровью, расстройствам пищевого поведения и самооценке", — вспоминает она.

Софи Трюдо

Когда они переехали в Оттаву, у Трюдо была очень молодая семья, в которой не обошлось без проблем.

"Мы адаптировались. Но адаптация всегда сопряжена с шорами. И хорошо, что вам не говорят, чего ожидать, когда вы идете в политику с молодой семьей, потому что вас ждет много сюрпризов", — говорит Софи. По ее словам, это было нелегко, потому что им с Джастином пришлось воспитывать двух маленьких детей и очень много работать.

Для нее было очень важно физически и эмоционально быть рядом со своими детьми в это время. А поскольку ее муж взял на себя очень важную и отнимающую много времени роль, она полностью посвятила себя обеспечению их безопасности и благополучия.

"Я хотела быть там, когда они проснутся утром и хотела быть там, когда они вернутся из школы. И это то, что я делала до сих пор. Я никогда не пожалею о том, что было", — говорит Софи.

Любовь для нее тоже очень важная тема. В своей книге она посвящает этому целую главу, в которой также рассказывает об отношениях, способах понимания друг друга и уязвимости. Вот почему решение, которое она и Джастин Трюдо приняли, объявить о своем расставании, было таким тяжелым.

Софи Трюдо и Джастин Трюдо Фото: Getty Images

Она призналась, что расставание прошло трудно.

"Мне пришлось взглянуть правде в глаза и выбрать подлинность между подлинностью и привязанностью. Я семейная женщина. Семья для меня все, потому что я единственный ребенок. Так что идея сломать эту форму или трансформировать ее меня пугала. Меня беспокоят даже слова, которые мы используем для описания отношений: либо это успех, и вы остаетесь вместе, либо это провал, и вы идете разными путями. Людям действительно необходимо развивать новый словарный запас по мере того, как они прокладывают свой собственный путь", — отметила бывшая неофициальная первая леди Канады.

Напомним, стало известно, что сейчас Софи встречается с Маркосом Беттолли, 47-летним детским хирургом, который работает в детской больнице Восточного Онтарио и является доцентом Университета Оттавы.