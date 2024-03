Netflix представил трейлер научно-фантастического сериала с Дженнифер Лопес (видео)

Сериал обещает быть очень зрелищным и с массой спецэффектов. Все как любит режиссер проекта Брэд Пейтон.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес сыграла главную роль в новом наусно-фантастическом сериале Netflix "Атлас", трейлер которого уже появился на потоковом гиганте.

Сюжет сериала разворачивается в высокотехнологичном и футуристическом мире, созданном Лео Сардарьяном и Ароном Эли Колейтом и поставленном канадцем Брэдом Пейтоном. На счету этого режиссера такие зрелищные фильма как "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейд". Продюсерами проекта являются Пейтон, Лопес, Джефф Фиерсон, Джоби Гарольд, Тори Таннелл, Элейн Голдсмит-Томас, Бенни Медина, Грег Берланти и Сара Шехтер.

Главная героиня Атлас Шепард (Лопес) – это блестящий, но человеконенавистнический аналитик данных с глубоким недоверием к искусственному интеллекту. Она присоединяется к миссии по поимке робота-отступника, с которым разделяет загадочное прошлое. Но когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от ИИ — довериться ему.

"Немедленно включите двигатели! Центр управления полетами, это Атлас Шепард. Вы меня слышите?" – кричит Атлас в трейлере прежде, чем ее судно терпит крушение.

Кроме Лопес, в сериале снялись Авраам Попула, Лана Паррия, Стерлинг К. Браун, Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Марк Стронг.

Премьера сериала запланирована на 24 мая.

Лопес не впервые сотрудничает со стриминговым сервисом. Она уже сыграла в фильме Netflix 2023 года "Мать", а среди других ее недавних актерских работ — "Свадьба с дробовиком" и "Первый встречный. Актриса также снялась в проекте Prime Video This Is Me…Now: A Love Story, выпущенном в прошлом месяце одновременно с ее девятым студийным альбомом This Is Me…Now.

Ранее Фокус писал, что Бену Аффлеку не нравится в Дженнифер Лопес.