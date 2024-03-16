Кем были родители принцессы Дианы: все о Джоне Спенсере и Фрэнсис Шанд Кидд (фото)

Родители развелись, когда Диане было 6 лет. Ее мать влюбилась в другого мужчину, опеку над детьми получил отец.

Родителями принцессы Дианы были Джон Спенсер и Фрэнсис Шанд Кидд. Они поженились в 1954 году и развелись 15 лет спустя. У пары было пятеро детей, три девочки и два мальчика, один из которых умер вскоре после рождения. Затем их пути разошлись, сообщает Рeople.

Эдвард Джон Спенсер родился 24 января 1924 года в семье Альберта Спенсера и леди Синтии Гамильтон. Он учился в Итонском колледже, а затем поступил в Военную академию Сандхерста. Фрэнсис Шанд Кидд (урожденная Фрэнсис Рут Берк Рош) родилась 20 января 1936 года в семье 4-го барона Фермоя Мориса Роша и Рут Сильвии Гилл.

Свадьба Джона и Фрэнсис

30-летний Спенсер женился на Кидд, когда ей было всего 18 лет. Они обменялись клятвами в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовала королева Елизавета II. Эту свадьбу считали "светским событием 1954 года".

Свадьба родителей принцессы Дианы Фото: Getty Images

Рождение детей

Через год после свадьбы в 1955 году у пары родился первый ребенок, дочь по имени Элизабет Сара Лавиния. Два года спустя, в 1957 году, еще одна девочка Синтия Джейн. Их третьим ребенком стал сын по имени Джон, родившийся в 1960 году. По данным журналистов, он умер через несколько часов после рождения.

Родители принцессы Дианы со старшей дочкой Сарой Фото: Getty Images

Хотя Спенсер надеялась на еще одного мальчика, но в 1961 году у пары родилась Диана Фрэнсис. В 1964 году родился младший сын Чарльз Эдвард Морис, который в конечном итоге унаследовал титул графа Спенсера.

Где жила семья Спенсер

Спенсер работал королевским конюшим как у короля Георга VI, так и у молодой королевы Елизаветы. Когда их дети были маленькими, семья снимала дом в поместье королевы в Сандрингеме. Они жили в Park House, где родилась Диана.

В середине 70-х семья Спенсеров переехала в поместье Олторп, семейный дом Спенсеров, расположенный в Нортгемптоншире, где и была было похоронена принцесса Диана в 1997 году. В настоящее время поместье принадлежит брату Дианы Чарльзу.

Развод родителей принцессы Дианы

Как пишет издание, отношения Джона и Фрэнсис начали портиться в 1967 году. В то время Шанд Кидд влюбилась в другого мужчину. "Мы просто разошлись, и никто из нас ничего не мог с этим поделать", — сказал тогда Шанд Кидд. Они развелись в 1969 году.

Джон Спенсер и Фрэнсис Шанд Кидд Фото: Getty Images

Отец получил единоличную опеку над своими детьми. Старшие сестры Дианы Сара и Джейн уехали учиться в школу-интернат, а она с младшим братом на тот момент жили в Олторпе.

Их мать вышла замуж за Питера Шанда Кидда в 1969 году, бизнесмена из Австралии. Они прожили в браке 21 год и развелись в 1990 году.

Младший брат Дианы Чарльз, вспоминая своих родителей в интервью журналистам в 2020 году сообщил: "У нас с Дианой были две старшие сестры, которые были в школе, поэтому мы с ней очень много времени проводили вместе. Наш отец был тихим и постоянным человеком, источником любви, но наша мать не была создана для материнства. Не ее вина, что она не смогла этого сделать. Она была влюблена в кого-то другого".

Второй брак Джона Спенсера

В 1976 году Спенсер женился на Рейн МакКоркодейл, не сказав об этом своим детям. По информации журналистов, когда Диана узнала об этом, она так расстроилась, что ударила отца по лицу.

Джон Спенсер со своей второй женой Рейн МакКоркодейл Фото: Getty Images

Свадьба Дианы и Чарльза

Когда в 1981 году Диана она выходила замуж за тогдашнего принца Чарльза, Спенсер вел свою дочь под венец. За три года до свадьбы он перенес инсульт, из-за которого у него возникли проблемы с равновесием.

Джон Спенсер ведет под венец свою дочь Диану Фото: Getty Images

"Иногда мне хочется, чтобы она вышла замуж за обычного парня, чтобы я мог жить с дочерью и моим зятем здесь", — сказал Спенсер после помолвки Дианы, имея в виду свой дом в Олторпе.

В последующие годы Спенсер столкнулся с проблемами со здоровьем. В марте 1992 года он был госпитализирован с пневмонией. Позже он перенес сердечный приступ и умер в возрасте 68 лет.

Отношения принцессы Дианы с матерью

У Дианы были сложные отношения с матерью. После свадьбы Дианы и Чарльза они очень поссорились.

Мать принцессы Дианы Фото: Getty Images

"Моя мать ужасно подвела меня со свадьбой. Она продолжала плакать… говорила, что не может справиться с давлением. После этого я не разговаривала с ней три или четыре года. Она сводила меня с ума… Это я была сильной, а она все время рыдала", — рассказала принцесса биографу Эндрю Мортону. Что же стало причиной ссоры неизвестно.

Принцесса Диана со своей матерью Фрэнсис Шанд Кидд Фото: Getty Images

В последние несколько месяцев жизни Дианы Шанд Кидд писала дочери письма, но они возвращались нераспечатанными. Фрэнсис умерла в своем доме в Шотландии 3 июня 2004 года. На похоронах в римско-католическом соборе в Обане 10 июня присутствовали дети, сестра и внуки покойной, включая принцев Уильяма и Гарри. Принц Чарльз не приехал.