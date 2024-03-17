"Одно из самых сложных решений": муж блогерши Татьяны Пренткович переезжает из Украины

Андрей Гонковский заявил, что на это решение повлиял скандал из-за отдыха семьи на Мальдивах во время полномасштабного вторжения.

Известный блогер Андрей Гонковский принял решение сменить место жительства и переехать вместе со своей супругой Татьяной Пренткович и детьми. По его утверждению, это было одним из наиболее сложных решений в его жизни. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В то же время, он уверен, что принял правильное решение.

Андрей признался, что еще год назад его единственным желанием было оставаться жить и работать исключительно в Украине, однако после скандала, связанного с его поездкой на Мальдивы, его позиция изменилась.

"Этой новостью перекрывались коррупционные скандалы и еще "определенные события", – заявил инфлюенсер.

Муж блогерши Татьяны Пренткович покидает Украину Муж блогерши Татьяны Пренткович покидает Украину Муж блогерши Татьяны Пренткович покидает Украину Муж блогерши Татьяны Пренткович покидает Украину Муж блогерши Татьяны Пренткович покидает Украину

Кроме того, в связи с общественным резонансом вокруг отдыха его семьи, его родным стали поступать угрозы, что привело к опасениям за безопасность его семьи. Именно из-за этих обстоятельств Гонковский принял решение о переезде.

"Но когда сегодня на меня с обеих сторон легли Иван и Адам, и я задумался, что только от моего решения зависит — будут ли они находиться в опасности или в безопасности… я понял, что на данный момент это правильное решение", — написал Гонковский.

Также он сообщил, что это решение далось ему непросто.

"Пожалуй, одно из самых сложных решений в моей жизни… Знаю, что оно не понравится многим, но оно касается только меня и моей семьи", – подчеркнул супруг Пренткович.

Что известно про скандальную поездку Гонковского на Мальдивы

24 января в сети появились кадры, на которых видно, что возлюбленный украинской блогерши Тани Пренткович, на которую в Instagram подписано более 1,1 миллиона пользователей, был замечен на Мальдивах. В публикации говорится, что Андрей Гонковский выехал из Украины как волонтер.

Сама Пренткович прокомментировала выезд молодого человека.

"Его бы не выпустили за границу, если бы он не сделал столько добрых дел. Вы знаете, что выезд сейчас сложен, и все документы о купленных авто, автобусах и т.д. из собственных денег позволяют пересекать границу, потому что это и называется волонтер", — написала блогерша.

Но после Пренткович признала, что поездка ее партнера на Мальдивы была ошибкой. По ее словам, это было неправильно по отношению к другим людям и семьям.

Андрей Гонковский подтвердил в Instagram Stories, что на видео действительно запечатлен он. При этом мужчина утверждает, что "не прикрывался волонтерством" для того, чтобы отдохнуть на Мальдивах.