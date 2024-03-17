Колпак, метла и Таро: как живет профессиональная ведьма из Великобритании (фото)

Сегодня Кэролайн Трумен является верховной жрицей ведьминского клана и учит молодых ведьм. Она также гадает и читает заклинания за деньги.

49-летняя Кэролайн Турмейн из английского Нортумберленда – профессиональная ведьма, которая начала заниматься колдовством с 16 лет, а впервые увлеклась "потусторонним" еще в три года и тогда же определилась, кем станет в будущем. Сегодня она – успешная в своей сфере, а как пришла к этому, Кэролайн рассказала в беседе с Metro.

По словам женщины, когда она была маленькой, ее семья жила на Кипре, где отец девочки служил в ВВС. Там не было доступа к мультфильмам или шоу о ведьмах, однако Кэролайн уже тогда начала надевать ведьмовской колпак и представлять, что летает на метле.

Еще в три года будущая ведьма играла с метлой. С возрастом увлечение не прошло

Став подростком, она жадно читала книги о Мерлине и Моргане Ле Фэй, ведьме из легенд о короле Артуре.

"На самом деле я выросла в католической церкви и ходила в воскресную школу, поэтому я не происходила из семьи хиппи или альтернативной семьи. Но даже в 14 лет мой священник обнял меня и просто сказал: "Это не для тебя, милая". Я спрашивала его, например, почему мы сжигаем ведьм? И почему мы так ужасно относились к людям, которые делали альтернативные вещи? Для меня это не имело смысла", – вспоминает она.

В 16 лет девушка впервые начала заниматься колдовством по-настоящему.

Кэролайн занимается колдовством с 16 лет Фото: Carolyn Turmaine/Facebook

"У меня есть "гадающий" шар – хрустальный шар – на который вы смотрите, чтобы настроиться на свою интуицию. Я увлеклась чтением Таро и литературой о современном колдовстве. Я читала карты Таро своим друзьям и семье и баловалась заклинаниями – но, честно говоря, я не знала, что делаю", – продолжает свой рассказ героиня.

Когда появился Facebook, перед Кэролайн раскрылись новые горизонты, потому что она встретила немало единомышленников.

Путь к вершине карьеры

В 2012-м Кэролайн познакомилась с верховными жрецом и жрицей традиционного викканского ковена, современной языческой колдовской группы, состоящей примерно из десяти человек, которые встречались, чтобы определить намерения на свою жизнь, произнести "заклинания" и узнать о ритуалах ковена.

"Я очень нервничала перед поездкой. Я начала с участия в "открытом ритуале" (к которому может присоединиться любой представитель общественности) на пляже в Бродстерсе, Кент. Я ничего не знала, и члены ковена показали мне, как открывать священный круг, всегда двигаясь по часовой стрелке. Помню, было очень тепло, но я была рад, что надела свой первый плащ (традиционный ритуальный наряд). Когда все были на своих местах, верховная жрица прошла мимо нас, воспевая, и я была загипнотизирована. Она стала для меня неземной. С того момента я мало что помню о самом ритуале, я просто помню, что была очень взволнована и находилась на более высоком уровне. Это было духовно", – признается Кэролайн, добавив, что после ритуала она почувствовала себя гораздо более спокойной.

Следующим шагом девушки стало присоединение к клану, в котором существует очень строгая иерархия.

"Вы приходите на базовый уровень обучения. Если вы решите остаться, вы станете тем, кого мы называем неофитом – новичком. Изучая традиции, ритуалы и историю, вы приближаетесь к своей первой степени. По мере того как твои знания расширяются, ты достигаешь уровня высшей жрицы, где я сейчас и нахожусь. Часть моего посвящения в первую степень заключалась в том, чтобы научить верховную жрицу и верховного жреца тому, чего они еще не знали. Я показал им, как нарисовать пентакль, изображающий путешествие человеческого духа. Каждая из этих фаз человеческого развития представлена точкой на пентаклях", – объяснила она.

В клане Кэролайн есть как мужчины, так и женщины, но некоторые кланы состоят только из женщин или только из мужчин. Викка основана на природе. Эта языческая система верований появилась более ста лет назад, а ее основателем считается Джеральд Гарднер, родившийся в 1884 году в Ливерпуле. Он путешествовал по миру, интересуясь оккультизмом. По словам Кэролайн, он основал центр фольклорных исследований в Дорсете.

Карты Таро – один из главных инструментов ведьмы Фото: Carolyn Turmaine/Facebook

"Виккане поклоняются природе, это прекрасная и нежная система – о воплощении той жизни, которую вы хотите, о восстановлении своей силы и помощи другим. Наш ковен — гарднерианские ведьмы. В основном мы встречаем каждое полнолуние в ритуале и используем кристаллы, благовония, масла и отвары, травы и другие кухонные материалы. Мы хотим улучшить свои навыки и интуицию и посылаем исцеляющие вибрации людям, которых мы знаем, а также всему миру, чтобы помочь исцелить мир в целом".

Кэролайн говорит, что шабаши в их окружении – не редкость, но чаще всего они проводятся на закрытых церемониях.

Монетизация способностей

Заняв свое место в ведьминской иерархии, Кэролайн начала монетизировать свои навыки. По Zoom она обучает младших ведьм, делает расклады Таро и пишет собственные заклинания. Кроме того Турмейн устраивает лекции в местной кофейне.

Кэролайн создала небольшой бизнес под названием Funky Wytch, где она проводит сеансы медиации, звуковые ванны, уроки ароматерапии и чтения.

"Я думаю, что нужно быть немного экстрасенсом, чтобы читать Таро. Моя мама очень переживала, когда я была маленькой, когда мы встречали ее друзей. Я бы рассказала им кое-что об их умерших родственниках, чего никто не мог знать", — смеется она.

У нее даже есть свое объяснение тому, почему в последнее время услуги ведьм, гадалок и тарологов стали очень популярны:

"Мы больше не живем в христианском обществе. Теперь доктрины нет, и она дала людям свободу испытать свой собственный путь, свою собственную духовность. Когда я рассказываю людям, чем занимаюсь, они в основном интересуются этим, а не напуганы. Думаю, они считают меня немного эксцентричной".

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