"Дело принципа": Лолита заявила, что хочет, чтобы после смерти, часть ее праха развеяли в Украине (видео)

Лолита заявила, что даже после смерти планирует все же попасть в Украину несмотря на запреты. По ее словам, это дело принципа.

60-летняя певица Лолита Милявская, которая уже много лет живет в России, однако выросла и родилась в Украине призналась, что хочет, чтобы после смерти часть ее праха развеяли в Украине. Об этом она заявила в интервью на ютуб-канале "ПОВЕСТОЧКА".

В частности, Лолита рассказала, что после смерти не хочет, чтобы ее тело лежало в земле или в урне, она свободный человек, поэтому решила, что после смерти ее тело кремируют. После кремации Лолита хочет, что ее прах рассыпали в 7 пробирок, а каждую из них отправили в свое место назначения. Как призналась певица, такая идея с пробирками возникла именно из-за запрета въезда на территорию Украины, где она родилась и выросла.

"Почему пробирки, такая идея возникла, меня же не впускают в Украину, а найдется кто-то из друзей, кто когда-то заберет одну пробирочку и выбросит ее на улице Нижний Вал,37 (ред. Мукачево), где прошло мое детство, где я была абсолютно счастливым ребенком, замечательный двор, много детей", — рассказала певица.

Как выяснилось, все это певица прописала в своем завещании, где указала все свои пожелания, одним из пунктов она прописала, что часть праха она хочет рассыпать на территории Украины, в городе Мукачево, где она родилась.

"Я посмотрела на те урны страшные, не хочу я в таком лежать, и в земле я не хочу лежать. Я человек, который любит свободу. Не могу я в 2 на 2 так лежать, это неприятно. Одну (ред. пробирку) спустить в унитаз, потому что кто-то точно это захочет сделать. Одну пробирку дать поклонникам, они сумасшедшие, пусть что хотят то и делают. Хочу одну пробирку в Болгарию. Потому что, кто будет прах провозить? Это разрешения разные. А тут, что там 100 граммов. Вот почему 7 пробирок и одну из них обязательно (ред. в Украину). Это еще дело принципа, я сказала: "Не пускаете, но я все равно проникну, хоть прахом, но проникну". ", — рассказала Лолита.

В интервью Лолита, которая давно живет и работает в России, поддерживает политику Путина заявила, что родиной она все же считает Украину, ведь она там провела счастливое детство.

"Я до 16 лет жила (ред. в Украине). И конечно для меня это родная страна (ред. Украина), каждая улица родная. Здесь бабушка жила, здесь мы с мамой жили, здесь друзья жили, здесь мы школу прогуливали. Это нормально — это всегда будет моей родиной. У меня в свидетельстве о рождении написано — украинское СССР и я его не меняю. И это так есть — город Мукачево", — рассказала Лолита.

Напомним, ранее мы писали, Лолита заявила, что голая вечеринка Ивлеевой оказалась самой скучной в ее жизни. Кроме этого, Фокус писал, что Лолита восстанавливает храм "на одной из оккупированных территорий"