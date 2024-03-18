Умер сценарист культового фильма "Король говорит": как это произошло (фото)

Дэвид Сайдлер скончался во время своей поездки в Новую Зеландию. Это было его давнее место для отдыха, где сценарист занимался своим излюбленным делом — ловлей рыбы.

Дэвид Сайдлер — оскароносный сценарист фильма "Король говорит" — умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщило медиа The Hollywood Reporter.

Сценарист умер в субботу, 16 марта, во время поездки по Новой Зеландии, сообщил СМИ его менеджер Джефф Агасси.

"Дэвид был в том месте, которое он любил больше всего на свете — в Новой Зеландии — и занимался тем, что давало ему величайший покой — ловлей рыбы. Если бы у него была такая возможность, все было бы именно так, как он бы написал", — сказал он журналистам.

По его словам, Сайдлер по-прежнему страстно увлекался написанием сценариев и на момент смерти у него в разработке было несколько документальных фильмов, мини-сериалов и художественных фильмов.

Что известно о Дэвиде Сайдлере

Родившийся в Лондоне сценарист, который заикался, представил на большом экране правдивую историю о том, как король Георг VI преодолел дефект речи. В фильме 2010 года главную роль сыграл Колин Ферт, который также получил премию Bafta и "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль короля.

Зайдлер также стоял за сценической адаптацией этого фильма, премьера которого состоялась в Вест-Энде в 2012 году.

Свой "Оскар" 2011 года он посвятил "всем заикающимся во всем мире" и тогда поблагодарил королеву за то, что она "не посадила меня в Тауэр за использование слова на букву F".

Зайдлер родился в 1937 году и переехал в США в первые дни Второй мировой войны. Он учился в Корнельском университете, где дружил с американским писателем Томасом Пинчоном.

По данным LA Times, ранние выступления Сайдлера в сфере развлечений включали в себя написание переводов японских фильмов о монстрах, а на телевидении он прорвался с сериалом 1960-х годов "Приключения морских брызг". За свою карьеру Сайдлер написал и другие сценарии, в том числе к анимационным детским мюзиклам "Король и я", "В поисках Камелота" и "Мэдлин: Затерянная в Париже".

Сайдлер получил свою первую премию Гильдии писателей за биографический фильм 1988 года "Онассис: Самый богатый человек в мире" с Раулем Хулией в главной роли в роли греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса. Он также стал соавтором комедийной драмы Фрэнсиса Форда Копполы 1988 года "Такер: Человек и его мечта".

Дэвид Сайдлер (пятый слева) стоит рядом с актерами на 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в отеле Beverly Hilton в январе 2011 года Фото: Getty Images

Напомним, в конце сентября 2023 года умер Майкл Гэмбон, сыгравший монарха Великобритании в фильме "Король говорит". Известный британский актер умер в 82 года. И прославился не только ролями, но и своей запутанной историей любви.