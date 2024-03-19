Клопотенко попал в скандал из-за песни Оли Поляковой "Шлепки": что случилось (видео)

Ресторатор заявил, что ему не понятен смысл хитов популярной украинской певицы. Евгению Клопотенко возразили продюсер Оли Поляковой и Ольга Бажана, пишущая для звезды песни.

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко попал в скандал после того, как раскритиковал певицу Ольгу Полякову. Это случилось во время интервью, которое он дал в YouTube проекте "Это Никто Не Будет Смотреть".

Евгений Клопотенко в разговоре о творчестве Оли Поляковой сказал, что ему не понятен ни образ артистки, ни месседжы, которые она транслирует.

"А какой образ, какие месседжы она транслирует?! Вообще не понимаю. Ну вот, вона перевела песню "Шльопки" на украинский язык. Ты говоришь: ну, классно. Или взяла там песню какую-то о…что-то там "бомбы падают"… Ну, я не знаю этого всего. И ты слушаешь и такой: Шо, как ты можешь настолько вот… Она не смотрела ни одного видео с передовой. Но в то же время с ней все общаются, ее зовут все куда-то", — сказал Клопотенко.

После этого Клопотенко начали критиковать в социальных сетях, а в защиту Поляковой стали не только ее поклонники, но и коллеги по сцене. Среди них Вадим Лисица и Ольга Бажана.

Кто стал на защиту Оли Поляковой

Автор песенных текстов и певица Ольга Бажана (Животкова) в сторис на своей странице в социальной сети Instagram написала слова поддержки для Поляковой и раскритиковала Клопотенко. Она считает, что за подобное поведение ресторатору, как взрослому мужчине, должно быть стыдно.

"Что это вообще такое? Какие месседжы? Если бы господин Клопотенко послушал песни Оли, хотя бы такие, как "Дякую", "Все буде добре", "У твоїх обіймах", "Вишні", "Непереможна" и много других, написанных в Киеве во время войны мной, и сходил хотя бы на один концерт, на котором люди плачут. На котором военные благодарят, на котором люди смеются и знают все слова! Может быть, тогда он бы не говорил глупости с таким видом. Стыдно взрослому мужчине быть неосведомленным и ради хайпа обесценивать вклад артистки, автора, продюсера и всех людей, которые работают как раз таки над смыслами", — написала Ольга Бажана.

Автор песенных текстов и певица Ольга Бажана написала слова поддержки для Поляковой Фото: Скриншот

Лично к кулинару обратился и продюсер певицы – Михаил Ясинский. Он объяснил Клопотенко смысл песни, автором которой является военный поэт Петр Мага.

"Товарищ, что же вам непонятно? Или это как у "совков" было: "Не читал, но осуждаю"… Да?" — написал Ясинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Более того, Михаил Ясинский вступил в дискуссию с Евгением Клопотенко, который прокомментировал его публикацию.

"Друг, может быть, вы не слышали эту песню? Если слышали и она нравится вам – это ваш выбор и я его уважаю, но не понимаю", — написал ресторатор и прикрепил к своему комментарию видео с Поляковой, исполняющей песню "Шлепали орки".

Евгений Клопотенко прокомментировал публикацию продюсера Оли Поляковой Фото: Скриншот

Михаил Ясинский на это ответил следующее:

"Это вы сейчас серьезно, мужчина? Вы текст слушали вообще? Интересен ваш выбор среди всего, что есть в репертуаре артиста найти и обсуждать то, что искали и делать сомнительные заявления с выражением лица "как бы так обгадить, но чтобы назад не прилетело…". Это как в меню ресторана… На любителей, которые очень разные. Вам это неизвестно? Люди в комментариях, думаю, напомнили…".

По словам продюсера, оценивать певицу по признаку смыслов песен, не зная ничего другого кроме одной песни, неразумно.

"А теперь собственно об этой одной песне… Что уж тут не понятно?! Посмотрите этот концерт, с которым мы работаем сотни концертов, для людей, военных, волонтеров, и извинитесь перед артисткой за то, что не ознакомились с ее программой, которую уважают люди. Мой вам совет", — поставил точку в дискуссии Михаил Ясинский.

По словам продюсера, оценивать певицу по признаку смыслов песен, не зная ничего другого кроме одной песни, неразумно Фото: Скриншот

Он также процитировал слова песни Ольги Поляковой, которая вызвала такое негодование Евгения Клопотенко во время записи YouTube-проекта "Это Никто Не Будет Смотреть".

Украинская версия хита Оли Поляковой "Шлепки", из-за которой и возник спор окружения певицы с ресторатором Клопотенко

Несколько позже в своем новом посте на странице в Facebook Ясинский добавил, что "обесценение я бы назвал эмоциональным восприятием критики. Однако критика является всегда результатом исследования. Хуже обесценения это неосведомленность. Но, когда неосведомленность выдают за обесценивающее авторитетное мнение, то это мерзость. А еще есть зависть, а еще завышенные ожидания, а еще реальность, с которой не хочется мириться. Потому что в этой реальности ты только медиа пузырь".

Михаил Ясинский прокомментировал ситуацию с Поляковой и Клопотенко Фото: Скриншот

Порцию критики Евгений Клопотенко получил также и от обычных пользователей соцсети:

"Чтобы твое интервью посмотрели, нужно вспомнить о Поляковой".

"Конечно, усы отрастили и чуб и все! — типа транслирует месседж. А значит теперь можно легально хлопать все подряд потому что вот он — настоящий патриот".

"Вся суть в последней фразе на видео: "С ней все общаются и зовут всегда"….и обиженное лицо".

Хотел сварить борщ по его рецепту – теперь не хочу.

А он сам забыл как по-русски шпарил всю жизнь?

Очередная "говорящая голова", считающая себя эталоном патриотизма.

"Хайпожор".

"Видно, что господин Клопотенко переел своего борща и стал хайповать на Оле".

Евгения Клопотенко за негативную оценку в адрес Оли Поляковой раскритиковали пользователи соцсети Фото: Скриншот

Скандал с Евгением Клопотенко: как отреагировала сама Оля Полякова

Оля Полякова также отреагировала на скандальные слова Клопотенко и отметила, что считает его позицию детской.

"Хуже обесценения и может быть только вообще полное не понимание того, о чем говоришь, это очень детская, безответственная, но тупая позиция! "Не читал, но осуждаю", – прокомментировала ситуацию в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Также артистка анонсировала новое шоу 26 октября во Дворец Спорта, на которое пригласила всех, кто знает, о чем говорит.

Оля Полякова прокомментировала слова украинского ресторатора, которые он сказал о ней на камеру Фото: Скриншот

Напомним, в конце февраля Оля Полякова рассказала о конфликте с Олегом Винником из-за денег. Певица сообщила журналистам, что из-за спешного отъезда Олега Винника в Германию после того, как ВС РФ вторглись в Украину, она потеряла сумму в €150 тысяч. Эти деньги Оле Поляковой пришлось заплатить рекламодателям и спонсорам ее клипа, в котором она дуэтом с Винником исполнила песню "Длинноногое счастье".