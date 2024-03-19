Маколей Калкин и Бренда Сонг посетили вечеринку Clarins в Лос-Анджелесе (фото)

Калкин и Сонг воспитывают двоих детей. Пара редко появляется вместе на красной дорожке.

Американский актер Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг вместе появились на красной дорожке на вечеринке по случаю презентации нового продукта Clarins в частной резиденции в Лос-Анджелесе, сообщает Page Six.

43-летняя звезда "Один дома" и 35-летняя героиня "Сюиты из жизни Зака ​​и Коди", обнявшись, позировали перед камерами. Было видно, как Калкин нежно обнимал Сонг за талию, а она с любовью наклонилась к своему возлюбленому.

Маколей Калкин и Бренда Сонг Фото: Getty Images

Бренда была одета в повседневные джинсы большого размера и голубой топ без рукавов, а из аксессуаров она выбрала черные туфли на каблуке с острым носком. Из украшений на ней была только обычная цепочка.

Тем временем Маколей был одет в черные джинсы, кроссовки и темно-синюю куртку-бомбер, надетую поверх белой футболки. Свой образ он завершил кедами, очками в толстой черной оправе, в заднем кармане джинсов был телефон.

В декабре 2023 года пара спровоцировала слухи о браке. Сонг была замечена в инкрустированном бриллиантами обручальном кольце на левом безымянном пальце на свадьбе Кэт Деннингс и Эндрю В.К. месяцем ранее. Сонг и Калкин раскрыли свои отношения в 2017 году, а пять лет спустя они обручились. У пары двое сыновей: двухлетний Дакота Сонг Калкин, которого они назвали в честь сестры Калкина, умершей в 2008 году, и еще один ребенок, родившийся в 2022 году, чье имя пока не раскрывают.

Семья Маколея Калкина Фото: Getty Images

Маколей Калкин с Брендой Сонг и сыновьями Фото: Getty

"Ты сегодня единственный человек, который счастливее меня. Ты не только лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты дала мне цель в жизни. Ты дала мне семью", — ранее сказал Маколей о своей жене.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Маколей Калкин впервые показал обоих подросших сыновей. Актер признался, что сейчас по-настоящему счастлив.