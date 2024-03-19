Ивана Клименко обвинили в сотрудничестве с россиянами — продюсер объяснил

Игорь Клименко не скрывает, что до полномасштабной войны действительно имел такую страницу в своей биографии, где работал с россиянами. Однако сейчас, по его словам, он об этом жалеет.

Ведущий телеканала "Исландия" Сергей Иванов обвинил 37-летнего известного украинского продюсера и автора песен Игоря Клименко в сотрудничестве с российскими артистами и назвал его "коллаборантом". Об этом он заявил в новом выпуске на ютубе.

Игорь Клименко не захотел молчать и ответил на обвинения. В частности, он назвал информацию клеветой и фейком.

В выпуске Сергей Иванов заявил, что Клименко написал песню для российской певицы Юлианы Карауловой под названием "7 запятых", премьера которой состоялась 11 мая 2022 года.

Как оказалось, Клименко действительно является его работой, однако она была написана более чем 9 лет назад. Продал он ее еще в 2015 году. Чтобы доказать свои слова продюсер также показал фото-доказательства.

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"Так часто бывает, что артист, приобретя песню, выпускает ее через 5 или даже 8 лет, как это было этом конкретном случае. Также могу предоставить доказательства и подтверждения по любой песне где я являюсь автором (когда она была написана и продана). С начала полномасштабного вторжения я не писал ни одной песни для россиян и не был причастен ни к одному сотрудничеству с российскими артистами", — заявил Игорь Клименко.

В своей заметке Клименко также покаялся, что действительно до полномасштабной войны сотрудничал с российскими актерами за что ему стыдно и он хочет извиниться за это перед украинцами.

"Да ошибался, понимаю! Но у меня не было ни одного сотрудничества с начала полномасштабного вторжения с любым российским артистом. Лично я давно перешел на общение исключительно на украинском языке (и в семье, и на работе) и уже давно дал себе обещание никогда больше не писать песен на русском языке и больше никогда не работать с артистами страны-агрессора", — сказал Клименко.

Напомним, ранее мы писали, известное украинское издательство заподозрили в связях с Россией: в книжных магазинах отреагировали.