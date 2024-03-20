Главное — расцветать рядом с ним: "холостячка" Мишина показала своего мужчину на фото

Отметим, что в кадр опубликованных Ксенией Мишиной фото попала только рука мужчины. Однако актриса подробно рассказала, чем ее привлек избранник и почему она решила выбрать именно его.

"Холостячка" и звезда сериала "Крепосная" Ксения Мишина оповестила поклонников о том, что теперь не одинока и в ее жизни появился мужчина с родственной душой. Об этом украинская артистка театра и кино рассказала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это душа, встреча с которой стоит всех смыслов и реинкарнаций. Душа, которую ты ищешь на протяжении всех путей, испытаний и осознаний. Душа, которая на 100% повторяет тебя. С которой происходит макроконтакт и бесконечность", — написала Мишина.

"Холостячка" Мишина рассказала, чем ее привлек значимый мужчина в ее жизни Фото: Скриншот

Кроме того 18 марта Ксения Мишина опубликовала на своей странице в Instagram несколько интригующих фотографий. На них артистка с обнаженной грудью, которую она подчеркнула ювелирным украшением из белых круглых и каплевидных жемчужин, обнимает татуированную руку мужчины. Его лицо не попало в кадр.

Ксения Мишина поделилась с пользователями эротическими фотографиями Фото: Ксения Мишина/Instagram Ксения Мишина поделилась с пользователями эротическими фотографиями Фото: Ксения Мишина/Instagram

"Главное — расцветать рядом с ним", — подписала фотографии Мишина.

Отметим, что никаких намеков на то, кто стал значимым мужчиной в ее жизни, артистка не оставила.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию Мишиной, в которой она делится личным счастьем:

"Фото — огонь".

"Интересно, за сколько времени этого мужчину найдут по татуировкам?"

"Кто-то уже нашел, чья рука держит ее за (грудь, — ред.)?"

"Это именно то, что нужно украинцам, когда обстреливают Сумщину, Одессу".

"Ксю, набивая себе цену, можете оказаться на распродаже. Видимо, вам мало, как вас бортанули в "Холостячке". Вот, решили пропиарится за счет чужой руки. Смех да и только".

"Тоже хочу такую фотосессию".

Напомним, в феврале Ксения Мишина рассказала о школьном учителе, который в 6 классе развращал ее и одноклассниц. Она вспомнила о школьном учителе, который раздевал ее и одноклассниц и проводил осмотры в своем кабинете. Периодически мужчина приглашал учениц к себе домой, где показывал им порно.

Также СМИ писали о том, что Ксению Мишину заподозрили в отношениях со Славой Деминым. Мишина показала как они вместе со Славой и сыновьями едут на общей машине. В это время за рулем сидит ее 11-летний сын Платон, а справа от него Слава Демин. В это время Ксения вместе с сыном Славы, Владом, сидят сзади.