Выбросить из шкафа и забыть: какие платья безнадежно устарели весной 2024 (фото)
В 2024 году мода идет в ногу со временем, учитывая потребности современного человека и требования экологической безопасности. Времена, когда мода подразумевала жертву ради красоты, остаются в прошлом. В 2024 году одежда, прежде всего, должна быть удобной и практичной. А, если она не соответствует этим требованиям, то автоматически попадает в список антитрендов.
Весна 2024 года обещает быть яркой и запоминающейся, особенно в мире моды. Если вы хотите быть в тренде и выглядеть стильно, то обязательно обратите внимание на новинки сезона. Кроме того, для создания индивидуального, модного и запоминающегося образа от некоторой одежды придется отказаться, так как она попала в список антитрендов. Фокус собрал информацию о моделях платьев, которые, пом нению стилистов, безнадежно устарели.
Кружевные платья
Полностью сделанные из кружева платья были на пике популярности несколько лет назад. Но весной 2024 года дизайнеры советуют забыть о них. По их словам, к кружеву вообще нужно относиться очень осторожно, так как оно либо добавляет лет молодым девушкам и женщинам, либо выглядит дешево и вульгарно. Если же вы все равно без ума от кружева и не хотите расставаться с ним в своем гардеробе, можно присмотреться к платьям, в которых оно использовано в качестве декора. Так, кружевной акцент может быть сделан на воротничке изделия либо на манжетах.
Бандажные платья
Несмотря на то, что недавно Тина Кароль ошеломила фанатов бандажным платьем от французского модного дома, этот фасон понемногу уходит в прошлое и не будет популярен весной и летом в 2024 году. Это связанно с тем, что современные модные тенденции вообще отдают предпочтение не облегающим, а более свободным силуэтам. Стилисты советует заменить платье-бандаж (которое, к тому же, может подчеркнуть все неидеальности фигуры) на платья из плотной ткани с v-образным вырезом. Если же речь идет о вечернем варианте наряда, лучше отдать предпочтение струящимся платьям, макси-длины.
Платья с юбкой-колоколом
Фасон с приталенным верхом и пышной юбкой, длинной ниже колена в 2024 году считается устаревшим. Особенно, если юбка статична и состоит из нескольких крупных складок. Такие модели, напоминающие платья 50-х годов прошлого века, были на пике популярности в 2022 году, но сейчас попали в антитренды.
Платья с баской
Облегающее платье с баской на талии окончательно сдало свои позиции в списке трендовых и модных моделей и признано стилистами устаревшим фасоном. Всему "виной" приталенный силуэт таких моделей и акцентная деталь на талии, которая подойдет далеко не всем женщинам, обладающим нестандартным типом фигуры. Вместо них дизайнеры советуют присмотреться к лукам, в которых баска будет составлять органический комплект с рубашкой мужского покроя.
Платья-маллет
Это платья, у которых задняя часть юбки длиннее, чем передняя. Вечерние варианты таких платьев были востребованы в 2010-х годах. Однако магазины и сейчас продолжают предлагать своим покупательницам повседневные варианты платьев, выполненных в таком фасоне. Дизайнеры в своих мнениях однозначны: такие модели весной 2024 года нужно выбросить с полок своих шкафов и забыть о них.
Напомним, ранее мы писали о том, какие модели платьев будут актуальны весной 2024 года. Именно платья способны продемонстрировать женственность, сексуальность и привлекательность фигуры. Конечно, фасон, цвет и модель — это индивидуальное предпочтение, однако, как и все в мире мод, платья также имеют свои трендовые изменения.
Кроме того мы информировали своих читателей о том, какие повседневные платья будут трендовыми весной 2024 года.