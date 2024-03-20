Выбросить из шкафа и забыть: какие платья безнадежно устарели весной 2024 (фото)

В 2024 году мода идет в ногу со временем, учитывая потребности современного человека и требования экологической безопасности. Времена, когда мода подразумевала жертву ради красоты, остаются в прошлом. В 2024 году одежда, прежде всего, должна быть удобной и практичной. А, если она не соответствует этим требованиям, то автоматически попадает в список антитрендов.

Весна 2024 года обещает быть яркой и запоминающейся, особенно в мире моды. Если вы хотите быть в тренде и выглядеть стильно, то обязательно обратите внимание на новинки сезона. Кроме того, для создания индивидуального, модного и запоминающегося образа от некоторой одежды придется отказаться, так как она попала в список антитрендов. Фокус собрал информацию о моделях платьев, которые, пом нению стилистов, безнадежно устарели.

Кружевные платья

Полностью сделанные из кружева платья были на пике популярности несколько лет назад. Но весной 2024 года дизайнеры советуют забыть о них. По их словам, к кружеву вообще нужно относиться очень осторожно, так как оно либо добавляет лет молодым девушкам и женщинам, либо выглядит дешево и вульгарно. Если же вы все равно без ума от кружева и не хотите расставаться с ним в своем гардеробе, можно присмотреться к платьям, в которых оно использовано в качестве декора. Так, кружевной акцент может быть сделан на воротничке изделия либо на манжетах.

От кружевных платьев в 2024 году дизайнеры советуют отказаться

Бандажные платья

Несмотря на то, что недавно Тина Кароль ошеломила фанатов бандажным платьем от французского модного дома, этот фасон понемногу уходит в прошлое и не будет популярен весной и летом в 2024 году. Это связанно с тем, что современные модные тенденции вообще отдают предпочтение не облегающим, а более свободным силуэтам. Стилисты советует заменить платье-бандаж (которое, к тому же, может подчеркнуть все неидеальности фигуры) на платья из плотной ткани с v-образным вырезом. Если же речь идет о вечернем варианте наряда, лучше отдать предпочтение струящимся платьям, макси-длины.

Этот фасон понемногу уходит в прошлое и не будет популярен весной и летом в 2024 году

Платья с юбкой-колоколом

Фасон с приталенным верхом и пышной юбкой, длинной ниже колена в 2024 году считается устаревшим. Особенно, если юбка статична и состоит из нескольких крупных складок. Такие модели, напоминающие платья 50-х годов прошлого века, были на пике популярности в 2022 году, но сейчас попали в антитренды.

Фасон с приталенным верхом и пышной юбкой, длинной ниже колена в 2024 году считается устаревшим

Платья с баской

Облегающее платье с баской на талии окончательно сдало свои позиции в списке трендовых и модных моделей и признано стилистами устаревшим фасоном. Всему "виной" приталенный силуэт таких моделей и акцентная деталь на талии, которая подойдет далеко не всем женщинам, обладающим нестандартным типом фигуры. Вместо них дизайнеры советуют присмотреться к лукам, в которых баска будет составлять органический комплект с рубашкой мужского покроя.

Облегающее платье с баской на талии окончательно сдало свои позиции в списке трендовых и модных моделей

Платья-маллет

Это платья, у которых задняя часть юбки длиннее, чем передняя. Вечерние варианты таких платьев были востребованы в 2010-х годах. Однако магазины и сейчас продолжают предлагать своим покупательницам повседневные варианты платьев, выполненных в таком фасоне. Дизайнеры в своих мнениях однозначны: такие модели весной 2024 года нужно выбросить с полок своих шкафов и забыть о них.

Вечерние варианты таких платьев были востребованы в 2010-х годах

Напомним, ранее мы писали о том, какие модели платьев будут актуальны весной 2024 года. Именно платья способны продемонстрировать женственность, сексуальность и привлекательность фигуры. Конечно, фасон, цвет и модель — это индивидуальное предпочтение, однако, как и все в мире мод, платья также имеют свои трендовые изменения.

Кроме того мы информировали своих читателей о том, какие повседневные платья будут трендовыми весной 2024 года.