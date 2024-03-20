Как принц Гарри: кто из предков королевской семьи был рыжеволосым (фото)

Герцог Сассекский является прямым потомком королевы Марии Текской. У него такие же рыжие волосы, как у его многих предков.

Герцог Сассекский и двое его детей, принц Арчи и принцесса Лилибет , входят в число самых известных рыжеволосых королевских особ , наряду с Сарой, герцогиней Йоркской и ее старшей дочерью, принцессой Беатрис. В британской королевской семье многие имели рыжий цвет волос, сообщает Hello Magazine.

Предполагается, что рыжие волосы принца Гарри достались ему со стороны его покойной матери Дианы. Герцог в документальном фильме Netflix, снятом им с Меган в 2022 году, рассказал в кого его дети такие рыжеволосые. Он считает, что золотистые волосы им "достались по наследству".

Принц Гарри с семьей Фото: Archewell Foundation

Но дело не только в семье Спенсеров: ген рыжих волос можно проследить в недавней королевской истории вплоть до династий Тюдоров и Стюартов.

Королева Мария Текская – супруга короля Георга V

Королева Англии Мария Текская Фото: Getty Images

Мария родилась в Кенсингтонском дворце в 1867 году и была дочерью Франциска, герцога Текского, немецкого дворянина, и принцессы Марии Аделаиды Кембриджской, внучки короля Георга III. На многих своих ранних портретах в молодости Мария изображалась с рыжевато-золотистыми волосами. В 1893 году она вышла замуж за принца Джорджа, герцога Йоркского, который в 1910 году стал королем Георгом V. Мария умерла в марте 1953 года, всего за несколько месяцев до коронации ее внучки Елизаветы II.

Королева Александра — супруга короля Эдуарда VII

Королева Англии Александра Фото: Getty Images

Датская принцесса вышла замуж за Эдуарда VII в 1863 году, что сделало их принцем и принцессой Уэльскими. На портретах и ​​картинах ее можно увидеть с медными кудрями, уложенными высоко на макушке. Когда в январе 1901 года умерла королева Виктория, Эдвард стал королем, сделав Марию своей супругой. Она пережила своего мужа и стала королевой-матерью до своей смерти в 1925 году. Александра была прабабушкой покойной королевы Елизаветы II.

Король Яков I

Король Англии Яков I Фото: Getty Images

Говорят, что Яков I унаследовал знаменитые рыжие локоны его матери Марии, королевы Шотландии. Сначала он правил как король Шотландии, а позже осуществил свою мечту всей жизни — унаследовал трон Англии, когда его двоюродная сестра королева Елизавета I умерла в 1603 году, не оставив прямых наследников. Согласно Национальным отчетам Шотландии, королева Елизавета II (с 1926 по 2022 год) по линии своего отца, короля Георга VI, происходила напрямую от Якова I Шотландии.

Королева Елизавета I

Королева Елизавета I, правила с 1558 по 1603 год Фото: Getty Images

Вероятно, одна из самых известных рыжих монархов в истории, правившая после поражения испанской армады. На прижизненных портретах ее изображают с бледным макияжем и огненно-рыжими локонами.

Мария, королева Шотландии

Королева Шотландии Мария, правила с 1542 по 1567 год Фото: Getty Images

Якову VI рыжие волосы достались от его матери, Марии, королевы Шотландии, которой было всего шесть дней, когда умер ее отец Джеймс V Шотландии и она унаследовала трон.

Король Англии Генрих VIII

Король Англии Генрих VIII, правил с 1509 по 1547 год Фото: Getty Images

Королева Елизавета I унаследовала свои золотые локоны от своего отца, короля Генриха VIII, который на большинстве своих портретов был изображен с темно-рыжими волосами и ярко-рыжей бородой.

Напомним, 16 марта Фокус писал о том, кем были родители принцессы Дианы. Джон Спенсер и Фрэнсис Шанд Кидд поженились в 1954 году и развелись 15 лет спустя. У пары было пятеро детей, три девочки и два мальчика, один из которых умер вскоре после рождения.