Соня Морозюк призналась, почему до сих пор не продала драгоценные подарки от Романа Гринкевича (видео)

Соня Морозюк призналась, что за два месяца не смогла продать драгоценные подарки от Романа Гринкевича. Однако она не оставляет надежды выполнить свое обещание.

25-летняя художница Соня Морозюк, которая была невестой Романа Гринкевича, который является фигурантом в скандале относительно мошенничества с закупками одежды для Вооруженных Сил Украины, рассказала, продала ли ценные подарки от жениха. Подробностями она поделилась в интервью Дмитрия Гордона.

В частности, еще два месяца назад Соня Морозюк призналась, что за период ее отношений от Романа она получила два подарка — обручальное кольцо и колье. Эти вещи она пообещала продать, а средства отдать на нужды ВСУ.

"Колье Картье было. Я не имею на него документов и чеков соответственно. Колье такое на сайте в соответствии с ценами на сайте стоит 17 тысяч евро. Относительно кольца, это Граф, но я еще раз подчеркиваю, что я не имею документов, где бы я знала каратность, я не знаю сколько оно стоит", — ответила Морозюк.

На вопрос Дмитрия Гордона, удалось ли Соне Морозюк реализовать обещанное, девушка ответила, что пока не продала драгоценности, однако не отказывается от своих слов. К сожалению, по словам Сони, у нее нет документов на драгоценности, поэтому сейчас решает этот вопрос, ведь не хочет за бесценок продать драгоценные подарки.

Также Соня Морозюк ответила, кому планирует передать вырученные средства. Как выяснилось, это будет заместитель командира 14 отдельного батальона Евгений Карась, который защищает Украину на Востоке еще с 2014 года. В начале войны, во время обороны Киева он потерял родного брата Владимира.

"Все остается в силе. Я написала, как только это произойдет, я об этом расскажу. Вы же понимаете, что у меня нет на это все документов на украшения. Они дарились без документов. Это сейчас в процессе. Как только я получу деньги за украшения я их переведу Жене Карасю. Это военный. У меня в декабре с ним была последняя помощь, которую я успела сделать до этого инцидента. Это мы передали 8 автомобилей. Я хочу многие из них взять, но вы понимаете я не имею возможности пойти в магазин Картье. Это уже ношеное, без документов. Отдавать колье за тысячу долларов? Я сама хочу искренне, как можно выгоднее сделать эту историю. Так что я жду. Я от своих слов не отказываюсь", — сказала Морозюк.

00:13:52 О дорогих подарках Романа

Напомним, ранее мы писали, Соня Морозюк впервые рассказала, как "бросила" Романа Гринкевича. Кроме этого, Фокус писал, что Соня Морозюк официально была замужем.